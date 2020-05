"Perspektywy są katastrofalne" - to słowa z listu grupy 400 właścicieli barów i restauracji w Rzymie do burmistrz Virginii Raggi. Zaapelowali oni o pomoc publiczną - przede wszystkim o zwolnienie z obowiązkowych wpłat do kasy miasta.

Przedstawiciele stołecznej gastronomii podkreślili w petycji: "Wszyscy chcą jak najszybszego powrotu do normalności, ale w przypadku restauracji, barów i innych lokali nie widać rozwiązania, które byłoby do zaakceptowania w krótkim terminie".

"Plany wykorzystania pleksiglasu, by oddzielić stoliki, jednorazowe naczynia, zachowanie odległości, zmniejszenie liczby nakryć i inne kroki, które - jak się uważa - mogłyby pomóc w powrocie do normalności, są jednak przeszkodą uniemożliwiającą ponownie otwarcie" - twierdzą sygnatariusze listu branży gastronomicznej.

Restauratorzy zaznaczają, że funkcjonowanie w takich warunkach byłoby niemożliwe - zarówno z powodu strat poniesionych w ciągu dwóch miesięcy zamknięcia, jak i konieczności poniesienia dodatkowych kosztów.

Ich zdaniem także w drugiej fazie częściowego odmrożenia gospodarki i biznesu, gdzie można sprzedawać jedzenie na wynos, perspektywy są katastrofalne.

Dlatego zwrócili się do władz Wiecznego Miasta o zwolnienie z części opłat, w tym za wywóz śmieci i z gminnego podatku od nieruchomości oraz należności za wykorzystanie przestrzeni publicznej.

