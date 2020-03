Zalecenia GIS dla uczelni w związku z koronawirusem

Zawieszenie podróży studentów, kadry akademickiej oraz pracowników uczelni do krajów z utrzymującą się transmisją koronawirusa - to jedno z zaleceń przygotowanych dla uczelni przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Zdjęcie Szef GIS Jarosław Pinkas /Bartosz Krupa /East News

Informacje i zalecenia dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, przygotowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, opublikował w czwartek resort nauki na swojej stronie internetowej. Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.

GIS zaleca w komunikacie zamieszczonym na stronie MNiSW zawieszenie podróży studentów, kadry akademickiej oraz pracowników uczelni do krajów z utrzymującą się transmisją koronawirusa. Zaleca również czasowe zawieszenie wymiany osobowej z partnerami z ośrodków akademickich zlokalizowanych w Chinach, Hongkongu, Korei Południowej, Iranie, Japonii lub we Włoszech oraz ograniczenie, do niezbędnego minimum, współpracy międzynarodowej.

W przypadku osób objętych nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną, w tym domową z powodu podejrzenia styczności z osobą zakażoną koronawirusem lub sprawowania opieki nad małoletnim objętym nadzorem epidemiologicznym GIS rekomenduje, aby władze uczelni uznawały nieobecność studenta na zajęciach dydaktycznych za usprawiedliwioną.

W przypadku pracowników uczelni stosuje się interpretację zgodną z zaleceniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie ma uzasadnienia do odwołania zajęć

"Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla odwoływania, a priori, zajęć dydaktycznych, w tym wykładów. W sytuacji planowanych przez uczelnie medyczne zajęć klinicznych na oddziałach zakaźnych zaleca się podejście indywidualne, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej - od organizowania zajęć w innych niż założono placówkach, do czasowego odwołania zajęć na oddziałach zakaźnych, z przesunięciem ich na inny termin. Podejście indywidualne zaleca się także odnośnie zajęć klinicznych w innych obszarach jak np. stomatologia, czy anestezjologia" - czytamy w komunikacie GIS opublikowanym na stronie MNiSW.

GIS odniósł się również w komunikacie do organizacji imprez masowych i innych organizowanych wydarzeń. "Aktualnie, poza przypadkami podejrzenia zakażenia, brak jest wskazań do ograniczania funkcjonowania społeczności akademickiej w kampusach uczelnianych, domach studenta, stołówkach, klubach i innych obiektach uczelnianych" - podkreślono.

GIS zaznaczył, że w razie wątpliwości co do organizacji wydarzeń i imprez zaleca zasięgnięcie opinii Wojewody.

Jak roznosi się wirus?

W informacji przypomniano też, że wirus przenosi się bezpośrednio drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia.

"Odległość 1-1,5 m od drugiej osoby, z którą rozmawia się, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku" - czytamy.

W opublikowanym komunikacie można również znaleźć informacje dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny oraz sugerowanego postępowania w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Komunikat znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem