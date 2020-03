40-letni pracownik Parlamentu Europejskiego zmarł po zakażeniu koronawirusem. To pierwszy zgon w wyniku pandemii w instytucjach europejskich - poinformowała agencja AFP. Według źródeł w PE jest to Włoch, który pracował w dziale IT.

Zdjęcie Parlament Europejski w Strasburgu; zdj. ilustracyjne /Philippe Halle /123RF/PICSEL

Według oficjalnych danych, jak dotąd kilku przedstawicieli Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego, instytucji, które zatrudniają tysiące osób w Brukseli, zostało zakażonych koronawirusem. Wśród nich jest główny negocjator UE ds. Brexitu, Michel Barnier.

Większość pracowników tych instytucji pracuje obecnie zdalnie. PE praktycznie całkowicie zawiesił swoje prace.

W Komisji Europejskiej odbywają się codziennie briefingi prasowe, jednak od poniedziałku w formie wideokonferencji.

Z Brukseli Łukasz Osiński