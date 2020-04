KORONAWIRUS Z CHIN |

Pierwsi pacjenci chorzy na COVID-19 zostali przyjęci w nocy z wtorku na środę do nowo otwartego, tymczasowego szpitala we wschodnim Londynie. Przekształcenie centrum konferencyjnego ExCeL London w NHS Nightingale Hospital zajęło zaledwie dziewięć dni.

Jak wyjaśnił rzecznik NHS, publicznej brytyjskiej służby zdrowia, nie oznacza to, że inne londyńskie szpitale osiągnęły już maksymalne obłożenie, gdyż plan zakłada, iż większość chorych z koronawirusem ma trafiać do nowej placówki. Początkowo nowy szpital przyjmie 500 pacjentów, ale jego docelowa pojemność to 4000 łóżek. Gdy zostanie ona osiągnięta, w szpitalu będzie pracować około 16 tys. lekarzy, pielęgniarek i członków personelu pomocniczego. Będzie on wówczas zdecydowanie największym szpitalem w kraju.