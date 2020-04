KORONAWIRUS Z CHIN |

Tysiące Izraelczyków z maseczkami na twarzach, zachowujących odległość dwóch metrów od siebie, demonstrowały w niedzielę w Tel Awiwie przeciwko premierowi Benjaminowi Netanjahu. Protest odbył się mimo epidemii koronawirusa.

Demonstranci, wymachujący czarnymi flagami, twierdzili, że Netanjahu chce wykorzystać epidemię Covid-19 do tego, żeby stworzyć "kryzysowy" rząd i uniknąć odpowiedzialności w sprawach, w których jest oskarżony o korupcję. Apelowali też do lidera Niebiesko-Białych Beniego Ganca o to, żeby jego partia nie przyłączała się do koalicji pod przewodnictwem Netanjahu.