Emanuel Macron odwiedził szkołę i wyjaśnił, co z wakacjami

Prezydent Francji odwiedził we wtorek (5 maja) szkołę w mieście Poissy, w centralnym regionie Ile-de-France. Macron chce, by dzieci wróciły do szkół tuż po zakończeniu kwarantanny, przeciw czemu protestują merowie i nauczyciele. Prezydent wyjaśnił też, co z wakacjami. „Wszystko zależy od postępów epidemii” – stwierdził.