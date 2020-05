Przez koronawirusa dzieci urodzone przez surogatki utknęły na Ukrainie

Ukraina, której prawodawstwo zezwala na korzystanie z pomocy tamtejszych surogatek zagranicznym rodzicom, ma kłopot z powodu koronawirusa. Pandemia doprowadziła do zamknięcia granic kraju, co w praktyce oznacza, że rodzice nie mogą przyjechać i odebrać swoich nowo narodzonych dzieci. Rzeczniczka praw obywatelskich Ludmiła Denisowa wzywa władze do znalezienia rozwiązania dla narastającego problemu.