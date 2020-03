Pandemia koronawirusa. Informacje z kraju i świata. 24 marca 2020 r. [Na żywo]

Na całym świecie trwa walka ze skutkami koronawirusa. Najtrudniejsza sytuacja ma obecnie miejsce we Włoszech, Hiszpanii i Iranie. Szybko rozwija się także ognisko wirusa w USA. W poniedziałek odnotowano w Polsce rekordową liczbę 115 nowych przypadków zakażenia patogenem. Łączna liczba zakażonych w Polsce wynosi 749, z czego osiem osób zmarło. W naszym kraju obowiązuje stan epidemii. Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji.

Zdjęcie Trwa walka z koronawirusem. Na zdjęciu służby sanitarne z Korei Południowej /YONHAP /PAP/EPA

W Polsce odnotowano do tej pory 749 przypadków koronawirusa i osiem ofiar śmiertelnych. Najwięcej zachorowań występuje na Mazowszu.





"Wygramy tę wojnę - i to znacznie szybciej niż sądzi wielu ludzi" - zapewnił prezydent USA Donald Trump. Zdaniem amerykańskiego przywódcy, kryzys gospodarczy związany z pandemią koronawirusa niebawem się zakończy. Informacje z USA nie są jednak uspokajające. Jak podaje dziennik "New York Times" - ogólna liczba chorych na COVID-19 przekroczyła 39 tys. Zmarło co najmniej 458 osób.



W stanie Nowy Jork nakazano zwiększenie liczby łóżek. Nowy Jork to najbardziej dotknięta skutkami koronawirusa część USA.

Wlk. Brytania: Coraz trudniejsza sytuacja. Rząd zdecydował się na wprowadzenie radykalnych ograniczeń w poruszaniu się. Opuszczanie domów jest dozwolone tylko w ściśle określonych celach, a zgromadzenia większe niż dwie osoby zostają zakazane.



Od 31 grudnia 2019 r. do 23 marca 2020 r. odnotowano 338 tys. 307 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 14 tys. 602 zgony - podał w poniedziałek wieczorem Główny Inspektor Sanitarny.