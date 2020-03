Na całym świecie trwa walka ze skutkami koronawirusa. Najtrudniejsza sytuacja ma obecnie miejsce we Włoszech, Hiszpanii i Iranie. Szybko rozwija się także ognisko wirusa w USA. W poniedziałek odnotowano w Polsce rekordową liczbę 115 nowych przypadków zakażenia patogenem. Łączna liczba zakażonych w Polsce wynosi 774, z czego dziewięć osób zmarło. W naszym kraju obowiązuje stan epidemii, a rząd wprowadził ograniczenia w przemieszczaniu się. Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji.

Jak powiedziała Witek, na posiedzeniu plenarnym będzie ograniczona liczba osób z delegowanymi reprezentacjami klubów sejmowych. Pozostali posłowie będą uczestniczyć w posiedzeniu zdalnie.









- Podjęliśmy uchwałę o zmianie regulaminu Sejmu - poinformowała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.





- W obecnej sytuacji zawieszenie kursowania komunikacji publicznej w wybranych rejonach, otaczanie ich kordonem sanitarnym ani obowiązek noszenia masek nie są konieczne - powiedział we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski.





- Chcemy, żeby po Świętach Wielkanocnych sytuacja epidemiologiczna była taka, żeby Polacy mogli wrócić do pracy. Chcemy, żeby się odbyły egzaminy maturalne, egzaminy ósmoklasisty, żeby życie wróciło do pewnej "nowej normalności" - powiedział Morawiecki.





- Nie ma powodu, żeby wybory prezydenckie lub egzaminy maturalne nie odbyły się w planowanych terminach - powtórzył we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Wyraził przekonanie, że po Wielkanocy będzie możliwy powrót do pracy.





- Igrzyska olimpijskie w Tokio przełożone na 2021 rok - poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski.





- Nowe obostrzenia dot. m.in. przemieszczania się, wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa, będą obowiązywać od wtorku do 11 kwietnia - zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.





- Nowe zasady ograniczające przemieszczanie się i zgromadzenia dotyczą również obrzędów liturgicznych, m.in. mszy świętych, pogrzebów czy ślubów - będzie w nich mogło uczestniczyć najwyżej pięć osób - podał minister zdrowia Łukasz Szumowski.





- Zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób nie dotyczy rodzin - powiedział we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Podkreślił, że policja będzie kontrolowała zgodność zachowania Polaków z nowym rozporządzeniem ws. koronawirusa.





- Będą ograniczenia dotyczące poruszania się w komunikacji publicznej; w tramwaju czy autobusie, we wszystkich środkach komunikacji publicznej nie może być tłoku, musi być dystans - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. - Tylko miejsca siedzące dzielone przez dwa: w tramwaju, autobusie czy innych środkach komunikacji publicznej nie może być tłoku, musi być dystans. Ale przede wszystkim: zostawmy te środki komunikacji publicznej dla osób, które muszą udać się do swojej firmy - zaznaczył







- W rozporządzeniu będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza naprawdę potrzebnymi sytuacjami: kiedy idziemy do pracy, sklepu, apteki, lekarza, wyprowadzamy psa - zapowiedział we wtorek minister zdrowia, Łukasz Szumowski.





- Jeżeli nie ograniczymy zgromadzeń do zera, nie ograniczymy wyjść z domu praktycznie do zera, nie uda nam się uratować ludzkich żyć - powiedział we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski.





- Musimy dalej ograniczać jeszcze możliwe zgromadzenia, właściwie wyłącznie do absolutnego minimum, nie powinny poruszać się więcej niż dwie osoby - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.





- To, że mamy mniejszy przyrost zachorowań, niż się spodziewaliśmy, nie może nas usypiać; konieczne jest wprowadzenia w Polsce kolejnych obostrzeń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.