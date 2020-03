Już 1051 przypadków zachorowań na koronawirusa, w tym 14 ofiar śmiertelnych, odnotowano w naszym kraju. W walce z pandemią podejmowane są coraz ostrzejsze środki. W Polsce między innymi wychodzenie z domu zostało ograniczone do minimum. A jakie skutki pandemia wywołuje na świecie? Zapraszamy na relację na żywo.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce. Opustoszałe ulice Warszawy / Leszek Szymański /PAP

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny (woj. łódzkie) Grzegorz Maślanko odwołał wszystkie posiedzenia Rady Miasta i komisji miejskiego samorządu. Decyzja obowiązuje na razie do końca marca. Szef brzezińskiej rady tłumaczy ją troską o zdrowie radnych i urzędników.





Ponad 200 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych. USA stały się tym samym szóstym krajem, w którym przekroczono liczbę tysiąca ofiar śmiertelnych SARS-CoV-2. Przed Stanami Zjednoczonymi liczba tysiąca zmarłych została przekroczona w Chinach, Iranie, Włoszech, Hiszpanii oraz Francji.

W taki brutalny sposób policja w Indiach traktuje osoby łamiące kwarantannę:





Jak wypadłyby wybory prezydenckie w czasie epidemii? Jeśli odbędą się bez zmian - 10 maja - Andrzej Duda dostanie w I turze aż 65 proc. głosów; jeśli wybory będą już po epidemii - 44 proc. - pisze "Gazeta Wyborcza" o wynikach sondażu Kantar wykonanego na jej zlecenie. Frekwencja 10 maja może wynieść 31 proc. Według "GW" mimo trwającej epidemii głównie wyborcy Andrzeja Dudy odważą się pójść do urn i zagłosować. Małgorzata Kidawa-Błońska miałaby otrzymać 10 proc. a pozostali kandydaci pomiędzy 4 a 6 proc.





Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w stołecznym psychiatrycznym Szpitalu Nowowiejskim odsłania brak przygotowania na epidemię - ocenia czwartkowa "Rzeczpospolita". "Brakuje nie tylko środków ochrony osobistej, ale przede wszystkim wytycznych" - mówi lekarz ze szpitala, skąd w zeszłym tygodniu przewieziono do szpitala ogólnego pacjentkę z koronawirusem.





Brak masek ochronnych wynika częściowo z tego, że rezerwy nie były wystarczające wobec zapotrzebowania jakie stworzyła pandemia, a częściowo jest to pochodna przeniesienia 80 proc. ich produkcji do Chin i kłopotów z atestami - piszą "Le Monde" i "New York Times".





W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 198 osób - poinformował w czwartek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 49 w porównaniu ze środą. W ciągu ostatnich 24 godzin zaraziło się 4 995 osób. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia Covid-19 wzrosła w Niemczech do 36 508.





Koronawirus uderza w gospodarkę. Zadłużenie branży transportowej, które na początku lutego tego roku wynosiło 843 mln zł sięga obecnie 927,9 mln zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Obecnie blisko 25 tys. firm przewozowych ma ponad 142 tys. zobowiązań finansowych.





Od dziś dla spacerujących zamknięte są: molo w Sopocie, molo w Gdyni-Orłowie i molo w Gdańsku-Brzeźnie - donosi Kuba Kaługa z RMF FM.





"Od kilku dni do kilku miesięcy zajmie proces podnoszenia pułapu płatności bez potrzeby wpisywania PIN-u. W efekcie 83 proc. transakcji płatniczych będzie dokonywanych tą drogą" - poinformował PAP Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich. "Sukcesywnie w kolejnych, dostępnych terminalach płatniczych w całej Polsce będzie wdrażana możliwość płatności zbliżeniowej do kwoty 100 zł bez konieczności ich każdorazowej autoryzacji PIN-em" - zadeklarował.





"Co 6 osoba w naszym kraju wkroczyła w wiek senioralny a przeszło 2,5 miliona osób osiągnęło 75 rok życia. Niestety, rozwijająca się na świecie epidemia SARS-CoV-2 sprawia, że życie seniorów jest szczególnie zagrożone" - napisało w apelu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii. Specjaliści podkreślili w piśmie, że narażone są wszystkie osoby starsze, nawet te czujące się zupełnie dobrze. Jak zaznaczyli, seniorzy narażeni są na powikłania infekcji i dlatego jej uniknięcie ma najważniejsze znaczenie profilaktyczne; dotyczy to też osób z licznymi chorobami, niepełnosprawnościami.

Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia na kolejny okres; oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów - przekazał PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Zgodnie z przyjętą w marcu rządową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego.

Senat Stanów Zjednoczonych przegłosował największy pakiet stymulacyjny w historii; jego cel to złagodzenie skutków epidemii koronawirusa dla gospodarki. Jego wartość to dwa biliony dolarów. Zgodnie z danymi Banku Światowego to kwota przewyższająca PKB takich państw, jak Kanada, Rosja czy Brazylia.



Liczba nowych potwierdzonych nowych przypadków koronawirusa w Turcji wzrosła w środę o 561 do 2.433 - poinformowały władze. 15 osób zmarło co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych do 59.







W Korei Południowej wykryto w czwartek 104 nowe przypadki koronawirusa co zwiększyło ich łączną liczbę do 9.241 - poinformowały południowokoreańskie Ośrodki ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła o 5 osób do 131.

W Chinach kontynentalnych zanotowano w środę ponowny wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa; wszystkie wykryto u osób, które powróciły z zagranicy - poinformowała w czwartek Narodowa Komisja Zdrowia. Według opublikowanego komunikatu w środę do końca dnia wykryto 67 nowych przypadków, w porównaniu z 47 dzień wcześniej.

Tak wygląda dotychczasowy bilans zachorowań w Polsce:



Koronawirus w Polsce 43 1 56 107 2 23 150 5 23 57 2 14 1 144 251 1 27 8 33 24 31 60 2