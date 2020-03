Pandemia koronawirusa. Informacje z kraju i ze świata, część II. 25 marca 2020 [na żywo]

Koronawirus szerzy się w Polsce i na świecie. W naszym kraju odnotowano już 957 przypadków zachorowań. Po godz. 13 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 71-letniego mężczyzny z Bolesławca - to trzynasta ofiara COVID-19 w Polsce. Rząd ogłosił kolejne ograniczenia - wychodzenie z domu zostało ograniczone do minimum. Granice kraju do 13 kwietnia pozostaną zamknięte. Z kolei prezydent Andrzej Duda przekazał, że do pakietu antykryzysowego wprowadzono zwolnienie na trzy miesiące z KRUS-u, a także przepisy, które powodują, że rolnicy będą traktowani jak przedsiębiorcy. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Zdjęcie Pomiar temperatury ciała wchodzących i wychodzących ze szpitala /Stanislaw Bielski /Reporter

Pierwsza część relacji dostępna jest TUTAJ.

- Posłowie zostaną podzieleni na kilka sal, żeby nie musieli blisko siebie siedzieć. Ale ryzyko i tak jest duże - mówi w rozmowie z Interią Ryszard Terlecki o jutrzejszym posiedzeniu Sejmu.





Polska na telekonferencji unijnych ministrów ds. rolnictwa będzie wnioskowała o pomoc z rezerwy kryzysowej budżetu UE - poinformował resort finansów. Pieniądze te miałyby trafić na rekompensaty dla sektorów szczególnie dotkniętych sytuacją związaną z COVID-19.



Mandaty po 500 zł - to kara dla trzech mężczyzn, którzy mimo zakazu zgromadzeń spotkali się i pili piwo na jednym z boisk szkolnych w Tarnowskich Górach. Od środy do 11 kwietnia obowiązują obostrzenia, które wprowadzają m.in. całkowity zakaz zgromadzeń.



Prezydent Rosji Władimir Putin obwieścił, że głosowanie w sprawie poprawek do konstytucji, planowane na 22 kwietnia, zostaje odłożone na późniejszy termin. Putin ogłosił także w kraju tydzień wolny od pracy od najbliższego weekendu do 5 kwietnia.



21-letnia Brytyjka bez żadnych innych chorób towarzyszących zmarła z powodu koronawirusa - podaje dziennik "The Sun". Rodzina dziewczyny przekazała, że to powinno być ostrzeżeniem dla tych, którzy sądzą, że Covid-19 dotyka tylko osoby starsze i mające problemy zdrowotne.



100 tys. kombinezonów, 500 tys. maseczek, 200 tys. par gogli i 20 nowoczesnych respiratorów - to sprzęt medyczny zakupiony za 20 mln zł przez KGHM Polska Miedź SA. Spółka zapowiada dalsze zakupy.



- Bardzo proszę o przestrzeganie zasad i w jak największym stopniu ograniczenie swojej aktywności. Niestety specyfika koronawirusa jest taka, że przez pewien czas on może być całkowicie bezobjawowy - podkreślił na briefingu prezydent Andrzej Duda.



Nie jest zasadne zamykanie Lasu Kabackiego, natomiast zwróciliśmy się do służb porządkowych w Warszawie o egzekwowanie zakazu gromadzenia się w miejscach najczęściej tam uczęszczanych - powiedziała dyrektorka Lasów Miejskich - Warszawa Andżelika Gackowska.



30-latek z Żywiecczyzny, chcąc uniknąć więzienia, gdzie powinien trafić, powiedział zatrzymującym go policjantom, że ma koronawirusa. Wdrożono procedurę sprawdzającą. Okazało się, że kłamał. Teraz grozi mu kolejnych 8 lat za kratami - poinformowała policja z Żywca.



Zamknięcie granic nie oznacza zamknięcia zamknięcia na przepływ towarów. - Absolutnie nie ma żadnych ograniczeń i wszelkie towary, które są niezbędne dla naszych obywateli dla naszego kraju płynnie przekraczają granice - zapewnił na konferencji prasowej Mariusz Kamiński.



Kolejne laboratorium do badania próbek na obecność koronawirusa uruchomiono w województwie dolnośląskim. Od środy testy wykonywane będą w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Wkrótce w stolicy Dolnego Śląska mają powstać jeszcze kolejne dwa takie punkty.



Szef MSWiA zaznacza, że obowiązujące ograniczenia mogą być korygowane adekwatnie do rozwoju sytuacji. - Jeśli jakiś przepis będzie wymagał doprecyzowania, zostanie doprecyzowany - zapowiada.



- Samochody prywatne mogą przemieszczać się swobodnie. W tym momencie nie ma ograniczeń dotyczących samochodów prywatnych - wyjaśnia minister Mariusz Kamiński.



2,5 mln zł wydał dotąd poznański szpital zakaźny na walkę z koronawirusem - poinformował prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Dodał, że placówka otrzymała dotąd ok. 1,9 mln zł wsparcia.



Ministerstwo obrony Hiszpanii zwróciło się do podległego NATO Euroatlantyckiego Centrum Koordynacji Reagowania na Katastrofy (EADRCC) o udzielenie pomocy humanitarnej w celu zwalczania epidemii koronawirusa.



Jak podają hiszpańskie media, powołujące się na źródła w NATO, we wniosku datowanym 23 marca Hiszpania poprosiła o dostarczenie środków ochronnych i medycznych dla szpitali.



- W tej chwili dobowo kierujemy do służby 25 tys. funkcjonariuszy. Wszyscy otrzymują zadania kontroli osób w kwarantannie, oczywiście w czasie gdy nie wykonują innych zadań służbowych - mówi komendant główny policji.



- Będziemy działać racjonalnie i adekwatnie do sytuacji. Będziemy działać, gdy obok siebie będzie gromadzić się więcej niż dwie osoby, ale pamiętamy o wyjątku dla rodzin. Będziemy egzekwowali twarde przepisy - mówi Mariusz Kamiński, pytany o to, jak w praktyce będą egzekwowane nowe przepisy.



W pierwszych godzinach obowiązywania nowego prawa koncentrujemy się na działaniach informacyjnych i edukacyjnych - mówi komendant główny policji insp. Jarosław Szymczyk.

Policjanci odwiedzili 100 tys. obywateli w kwarantannie, stopień dyscypliny jest bardzo duży - mówi Mariusz Kamiński.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła alert do wszystkich obywateli z nowymi wytycznymi w związku z koronawirusem.



- Przepis, że tylko dwie osoby mogą ze sobą przebywać w przestrzeni publicznej, będzie ściśle egzekwowany przez policję - podkreśla Kamiński.



- Zaostrzyliśmy ograniczenia dla Polaków pracujących po drugiej stronie granicy. Mają dwa dni, by ustabilizować swoją sytuację zawodową. Po tym okresie, jeśli przekroczą granicę z powrotem do Polski, zostaną poddani 14-dniowej kwarantannie. Tylko do piątku mogą tę granicę swobodnie przekraczać - informuje szef MSWiA Mariusz Kamiński.



- Granice naszego kraju do 13 kraju pozostają zamknięte - mówi na konferencji prasowej szef MSWiA Mariusz Kamiński.



Zdjęcie Mariusz Kamiński / Jakub Kamiński / East News

Dolny Śląsk: Potwierdzono 11 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W sumie w regionie zakażonych zostało 145 osób. W szpitalu w Bolesławcu z powodu koronawirusa zmarł 71-letni mężczyzna.



Cztery kolejne przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono w woj. podkarpackim. W regionie u 43 osób zdiagnozowano COVID-19 - poinformowała w środę rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.



"Pierwszy przypadek to starszy mężczyzna z powiatu rzeszowskiego w stanie dobrym, drugi - młoda kobieta z powiatu mieleckiego w stanie dobrym, trzeci - kobieta w sile wieku z powiatu przemyskiego w stanie dobrym oraz czwarty - starsza kobieta z powiatu leżajskiego w poważnym stanie. Wszystkie osoby są hospitalizowane" - wyjaśniła rzeczniczka wojewody podkarpackiego.



Pierwsze testy wśród pozostałego personelu SOR wskazują, że załoga jest zdrowa - podał w środę w komunikacie Szpital Śląski w Cieszynie. We wtorek wieczorem placówka zamknęła oddział ratunkowy po tym, jak u dwóch pracowników potwierdzono obecność koronawirusa.



Ministerstwo Zdrowia ostrzega przez fałszywym Ministerstwo Zdrowia nie wysyła SMS-ów dotyczących obowiązkowych szczepień na koronawirusa i nakłaniających do płatności - podkreślił w środę resort. MZ prosi, aby nie klikać w przesyłane linki.



W czwartek o godz. 14 rozpocznie się posiedzenie Sejmu, które będzie dotyczyło zmian Regulaminu Sejmu - przekazał dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka po środowym Prezydium Sejmu i Konwencie Seniorów. Dodał, że posłowie będą pracowali w kilku salach.



Do projektu tarczy antykryzysowej wprowadzono zwolnienie na trzy miesiące z KRUS-u, a także przepisy, które powodują, że rolnicy będą traktowani jak przedsiębiorcy, będą im przysługiwały te same formy pomocy - poinformował Andrzej Duda na briefingu prasowym.



Do pakietu antykryzysowego zostaną wprowadzone przepisy dot. strażaków ochotników - zwolnienie z okresowych badań lekarskich oraz egzaminu, jeśli posiadają oni zaświadczenie ukończenia tego kursu - przekazał Andrzej Duda.



W czwartek pierwszy samolot z Chin z wyposażeniem medycznym wyląduje w Polsce. W najbliższych dniach możemy się spodziewać kolejnych samolotów - poinformował na briefingu prasowym prezydent Andrzej Duda.



Zdjęcie Briefing prasowy Andrzeja Dudy / INTERIA.PL

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 31 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Łącznie potwierdzono już 957 przypadków. W szpitalu w Bolesławcu zmarł 71-letni pacjent.