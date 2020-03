Pandemia koronawirusa. Kolejny dzień zmagań. Na żywo (część druga)

Już ponad 11 tys. osób zmarło na całym świecie z powodu pandemii koronawirusa. W Polsce obowiązuje stan epidemii. Według szacunków belgijskiego wirusologa epidemia potrwa ok. 10 tygodni. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Zdjęcie Tak wyglądała piątkowa sesja Rady Miasta w Krakowie /Beata Zawrzel /Reporter

Nowy, słowacki rząd - to zdjęcie przejdzie do historii:



Zdjęcie Nowy słowacki rząd / AFP

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uruchomiła specjalny numer w komunikatorze WhatsApp (+41 79 893 18 92). Osoby, które zapiszą się na listę, będą mogły codziennie otrzymywać najnowsze informacje na temat pandemii, a także porady specjalistów, jak uchronić się przed wirusem i co zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia.



Rosja: Do 306 osób wrosła liczba zakażeń koronawirusem w tym kraju. W ciągu ostatniej doby wykryto 53 nowe przypadki.



Państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia firmom, które utrzymają miejsca pracy; zwolnieni z płacenia składek ZUS przez trzy miesiące będą wszyscy samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego br. - zapowiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim.



Mapa zakażeń w Polsce obecnie przedstawia się następująco:



Holandia: Liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła w ciągu doby o 30 - do 136 osób.



Przybyło 637 przypadków zakażeń, w sumie zainfekowanych koronawirusem zostało 3631 osób - poinformowały w sobotę holenderskie władze.



Osoby zmarłe z powodu epidemii miały od 63 do 97 lat.



A to akurat jedne z bardziej optymistycznych szacunków w ostatnich tygodniach: - Epidemia koronawirusa potrwa łącznie około 10 tygodni - twierdzi belgijski wirusolog Marc Van Ranst, który dokonał tego oszacowania na podstawie danych zebranych z Chin.



Zdjęcie Belgijskie służby w czasie epidemii / AFP

Rozwiązania pomocowe dla pracodawców i pracowników na czas kryzysu będą kosztowały państwo 13 mld zł miesięcznie - poinformował prezydent Andrzej Duda po spotkaniu premierem Mateuszem Morawieckim, minister rozwoju Jadwigą Emilewicz, szefową ZUS Gertrudą Uścińską i prezes BGK Beatą Daszyńską-Muzyczką.





