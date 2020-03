Na świecie odnotowano dotychczas ponad 220 tys. zakażeń wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2, głównie w Europie i Bliskim Wschodzie – wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Trzecie ognisko pandemii rozwija się w USA. W Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo!

Setki tysiące Polek opiekuje się seniorami i chorymi w Niemczech. Model, który funkcjonuje od lat, grozi teraz załamaniem. Powodem jest koronawirus - pisze Deutsche Welle.



Problemem jest nie tylko długi czas oczekiwania na granicy, ale i to, że polskie opiekunki i opiekunowie zwykle co sześć tygodni lub co trzy miesiące opuszczają rodziny, w których pomagają osobom starszym i chorym. Pułapką jest teraz powrót do Polski, związany z odbyciem obowiązkowej, 14-dniowej kwarantanny. Obawiają się jej nie tylko opiekunki, ale i kierowcy, którzy coraz częściej odmawiają wykonywania usług transportowych. Niektóre agencje pośrednictwa pracy każą swoim opiekunkom z Polski przekraczać granicę pieszo. Czytaj więcej tutaj

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło udostępnianie aplikacji "Kwarantanna domowa" na smartfony. Dzięki aplikacji osoby poddane kwarantannie będą mogły w prosty sposób potwierdzić, że dotrzymują jej warunków - informuje reporter RMF FM Arkadiusz Grochot.



Po pobraniu i aktywowaniu aplikacji osoba poddana kwarantannie powinna zrobić sobie zdjęcie - selfie.



Michał Dworczyk, szef KPRM: W czwartek okazało się, że jeden z wiceministrów rolnictwa jest zakażony koronawirusem, w konsekwencji całe kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa jest poddane kwarantannie.



Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski pracuje zdalnie i jest objęty kwarantanną domową. Szczegóły tutaj

Dolnośląskie. Nie ma kolejek na przejściach. Na bieżąco odprawiane są samochody na dolnośląskich przejściach granicznych z Niemcami i Czechami. Jeszcze w czwartek, szczególnie po niemieckiej stronie przy przejściu w Jędrzychowicach na A4, tworzyły się duże korki.



Przypomnijmy, że wracający do kraju Polacy muszą poddać się kwarantannie. Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego - np. autobusów i busów. Te osoby nie są kierowane na kwarantannę.



Białoruś. Liczba przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła do 69 - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia. Wyzdrowiało 15 osób - dodano.

Wszyscy Polacy objęci od tygodnia 14-dniową kwarantanną w pięciogwiazdkowym hotelu na Cyprze Północnym czują się dobrze. Wśród ok. 800 osób przebywających w tym hotelu potwierdzono już 18 przypadków koronawirusa. Tylko od wtorku wykryto go u 13 osób.



"Od dziś obowiązuje nas ścisły zakaz opuszczania pokojów" — powiedziała PAP jedna z polskich turystek przebywająca w hotelu Salamis Bay Conti. Tłumaczyła, że już wcześniej do objętych kwarantanną apelowano o niewychodzenie, ale nie wszyscy tego przestrzegali.

Wypożyczają psy, żeby wyjść na spacer w czasie epidemii. Na hiszpańskich stronach internetowych oferujących towary z drugiej ręki, jak Wallapop, pojawiły się ogłoszenia proponujące wypożyczenie psów na godziny. Od czasu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego Hiszpanie nie mogą wychodzić z domów, poza uzasadnionymi przypadkami. Wśród nich wymienia się konieczność udania się do pracy, apteki, banku czy sklepu oraz wyprowadzenie psa na spacer.

Urząd Lotnictwa Cywilnego od dnia zawieszenia międzynarodowych połączeń pasażerskich, wydał zgodę ośmiu przewoźnikom na przylot do Polski. Chodzi o np. Aeroflot, Turkish Airlines, KLM - poinformował resort infrastruktury. Warunek - samolot musi przylecieć bez pasażerów.



Samorządy Częstochowy i Rybnika ograniczają od piątku i soboty funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Jak wyjaśniają, o ile np. w Rybniku w zwykłe dni robocze mieszkańcy odbywali dotąd ok. 27 tys. przejazdów, w ostatnich dniach było ich nieco ponad 5 tys.

Mamy wybór - ograniczenie aktywności społecznej do minimum albo dziesiątki tysięcy chorych - mówi prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia w wywiadzie opublikowanym w piątkowej "Rzeczpospolitej".

Szumowski pytany ile osób w Polsce zachoruje? Odparł, że "na pewno w najbliższych dniach zanotujemy ok. 1-1,5 tys. zakażeń". "Oczywiście w kolejnych dniach ta liczba będzie rosła, może do kilkunastu tysięcy. Liczymy jednak, że za tydzień, może dwa tygodnie efekt przyniosą nasze działania prewencyjne, jak zamknięcie szkół, przedszkoli czy galerii handlowych i liczba nowych zakażeń wyhamuje" - dodał. Więcej czytaj tutaj

Propozycji Drogi Krzyżowej transmitowanych w internecie i innych środkach społecznego przekazu jest tak dużo, że każdy znajdzie coś dla siebie - uważa rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Ważne ostrzeżenie! Szerząca się epidemia koronawirusa stwarza idealne warunki dla cyberprzestępców, jeśli więc dostaniemy np. sms-a, że sprawdza nas bank, a my nie składaliśmy wniosku o kredyt, to znak, że trzeba szybko reagować - ostrzega ChronPESEL.pl, partner Krajowego Rejestru Długów.

W Korei Południowej spadła, w porównaniu z poprzednimi dniami, liczba nowych zakażeń koronawirusem. Jak podały w piątek służby sanitarne tego kraju, w ciągu ostatnich 24 godzin zanotowano kolejnych 87 przypadków infekcji. W sumie do tej pory w Korei Południowej potwierdzono 8652 przypadki infekcji, zmarły 94 osoby.

W ciągu ostatniej doby, tak jak poprzedniej, nie zarejestrowano w Chinach nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem - podała w piątek w Pekinie państwowa komisja zdrowia.

Hiszpania. Rząd nakazał zamknąć hotele w całym kraju

Z powodu pandemii koronawirusa prezydent USA Donald Trump odwołał zaplanowany na czerwiec szczyt G7. Jak poinformował w czwartek Biały Dom, zamiast spotkania przywódców w Camp David będzie jedynie wideokonferencja z ich udziałem.



Ponad 9 tys. ofiar śmiertelnych oraz 222 tys. zakażonych - to najnowsze dane WHO dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa na świecie. Więcej czytaj tutaj

W ślubach powinno uczestniczyć tylko pięć osób, czyli minimum, jakie jest wymagane dla jego ważności - para młoda, pastor i dwoje świadków, przy czym wszyscy poza parą młodą powinni zachowywać dystans - ogłosił Kościół Anglii. Ponadto udzielający ślubu pastor nie może dotykać obrączek ani rąk pary młodej.

Podobne zalecenia dotyczą chrztów, w których dopuszczony jest udział sześciu osób, czyli również niezbędnego minimum.

Czechy: Maseczki dla wszystkich obywateli? Minister spraw wewnętrznych Czech Jan Hamaczek zapowiedział w czwartek, że dzięki środkom ochrony osobistej, które mają zostać dostarczone z Chin, w przyszłym tygodniu wszyscy mieszkańcy kraju powinni otrzymać maseczki ochronne.

Szef MSW przyznał, że nie można liczyć, że każdy obywatel otrzyma filtr, który chroni przed zakażeniem. Ma nadzieję, że z transportów kilku milionów maseczek skorzysta jednak każdy obywatel.

Marelli zawiesi produkcję w większości europejskich fabryk. Wytwarzająca komponenty dla motoryzacji firma Marelli, posiadająca zakłady produkcyjne m.in. w Sosnowcu i Bielsku-Białej, od przyszłego tygodnia czasowo zawiesi produkcję w większości swoich europejskich fabryk w związku z pandemią koronawirusa.

Francuzi nie przestrzegają nakazu pozostawania w domu. Paryżanie tłumnie robią zakupy na targach, mieszkańcy południa Francji ruszyli natomiast na plaże. Prezydent Emmanuel Macron ocenił podejście rodaków do obowiązującego od wtorku nakazu pozostawania w domu jako "zbyt lekkie" i "bez troski o bliskich".



Niemcy. Do tej pory potwierdzono 15 030 przypadków zakażenia koronawirusem; 44 osoby zmarły - podała w czwartek późnym wieczorem agencja dpa, uwzględniając aktualne dane z wszystkich niemieckich krajów związkowych.

Najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii - ponad 4970, a także w Badenii-Wirtembergii - ponad 2740 i Bawarii - ponad 2280.