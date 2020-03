Na świecie odnotowano dotychczas ponad 250 tys. zakażeń wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2. Obecnie najwięcej nowych przypadków notuje się w Europie i na Bliskim Wschodzie – wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Trzecie ognisko pandemii rozwija się w USA. W Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo!

Zdjęcie Karetka pogotowia przed Oddziałem Zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu /Jakub Kaczmarzyk /PAP

Pierwszą cześć naszej relacji na żywo możesz zobaczyć TUTAJ.

Państwowi przewoźnicy kolejowi i autokarowi włączyli się w akcję "LOT do Domu". Chodzi o spółki PKP Intercity oraz Polonus. Ma to umożliwić pasażerom, którzy wylądują na warszawskim lotnisku Chopina, bezpieczne dojechanie do wybranych miast w całej Polsce. Poinformowało o tym ministerstwo infrastruktury.





W Rosji trwają testy sześciu różnych szczepionek przeciwko COVID-19. Szef rosyjskiego rządu Michaił Miszustin oświadczył, że już wkrótce będzie wiadomo, które preparaty są efektywne w walce z koronawirusem.





Państwowa Straż Pożarna przekaże służbie zdrowia ponad 150 respiratorów, którymi dysponują jednostki. Decyzję taką podjął komendant główny PSP.





Jeden z lekarzy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego (MSS) w Radomiu jest zarażony koronawirusem. Według szpitala, lekarz nie miał kontaktu z pacjentami, ale kontaktował się z personelem szpitala. Obecnie kilkadziesiąt osób czeka na wyniki badań.







Od niedzieli, 15 marca, LOT w ramach operacji "LOT do Domu" przewiózł do Polski ponad 18 tys. rodaków - poinformowała spółka. Przewoźnik wykonał w sumie 121 rejsów, wykorzystując 38 maszyn typu Boeing 787 Dreamliner, Boeing 737-800 i Embraer.

Wszyscy podróżni powracający do Polski w ramach operacji #LOTdoDomu są poddawani pomiarom temperatury ciała, a następnie kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę.





Władze sanitarne Portugalii potwierdziły szósty zgon z powodu zakażenia koronawirusem w tym kraju. Ujawniły też, że w ciągu ostatniej doby nastąpił wzrost infekcji o 30 proc.





Niemcy: Bawaria ogłasza częściowy zakaz opuszczania mieszkań.



"Niemal całkowicie ograniczamy życie publiczne" - powiedział premier landu Markus Soeder.





Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny wraz z konsultantami krajowymi w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii rekomendują w związku z koronawirusem odroczenie szczepień obowiązkowych dzieci.

Zalecenie przewiduje odroczenie, do 18 kwietnia 2020 r., szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci (więcej TUTAJ).





Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował, że pierwsza partia płynu do dezynfekcji rąk w opakowaniach 1-litrowych dociera już na stacje paliw spółki.







Finlandia: Rząd przedstawił ratunkowy pakiet gospodarczy warty 15 mld euro.





"Wszystko na to wskazuje, że bezpośrednią przyczyną śmierci nie był koronawirus, ale sepsa" - powiedział na antenie TVP Info rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w sprawie śmierci 27-latki z Łańcuta (woj. podkarpackie).

"Stąd też tak naprawdę nie powinniśmy wliczać tej zmarłej kobiety do osób, które poniosły śmierć z uwagi na fakt zarażenia koronawirusem" - podkreślił (więcej informacji TUTAJ).

W miejscowości Vo koło Padwy w regionie Wenecja Euganejska na północy Włoch zanotowano nowy przypadek koronawirusa po kilku dniach, w których nie było tam żadnych zakażeń - podały miejscowe media. Miasteczko to było pierwszym ogniskiem wirusa w regionie (więcej informacji TUTAJ).

Zdjęcie Vo koło Padwy było pierwszym ogniskiem wirusa w regionie / Pier Marco Tacca / Getty Images





Szczepionka przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, której testy prowadzone są w USA na kilku ochotnikach, będzie dostępna do użycia nie wcześniej, niż w połowie 2021 r. - informuje "BBC News".





Rozpoczęło się wdrażanie w kolejnych terminalach płatniczych możliwości płacenia kartą zbliżeniowo bez podawania PIN do kwoty 100 zł - poinformował Związek Banków Polskich (ZBP).



W ciągu doby liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Iranie wzrosła o 149, do 1433 - poinformował resort zdrowia. Liczba zakażeń wzrosła w tym czasie o 1237; łącznie zainfekowanych jest już 19 644 - przekazał wiceminister zdrowia Alireza Raisi.



W chińskim mieście Wuhan zmarła kolejna lekarka z grupy ośmiu osób, które na początku stycznia ostrzegały chińskie władze przed potencjalną epidemią koronawirusa. To także piąty lekarz z centralnego szpitala w tym mieście, który zmarł podczas epidemii (czytaj więcej na ten temat TUTAJ).



"Zostaję w pracy dla was. Wy zostańcie w domu dla nas!" - to hasło nowej akcji lekarzy i pielęgniarek na całym świecie. W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia z treścią apelu (czytaj więcej TUTAJ).





W Korei Południowej zmarło już 100 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie nowym koronawirusem; większość zmarłych to osoby w zaawansowanym wieku, cierpiące również na inne schorzenia.





Bank Pekao zwiększył wysokość limitu dla płatności zbliżeniowych bez PIN do 100 zł.

Około 220 ciężarówek na dobę odprawianych jest w ostatnich dniach na polsko-rosyjskich drogowych przejściach granicznych - podała warmińsko-mazurska Straż Graniczna. Odprawy w obie strony odbywają się na bieżąco.





Rząd Austrii postanowił przedłużyć do Niedzieli Wielkanocnej, czyli do 13 kwietnia, obowiązywanie wprowadzonych przed tygodniem restrykcji, które mają zahamować szerzenie się koronawirusa - poinformował urząd kanclerski w Wiedniu.





Rząd Hiszpanii ogłosił rozpoczęcie akcji sprowadzania z zagranicy obywateli hiszpańskich, którzy z powodu pandemii koronawirusa nie mogą wrócić do kraju. Zamiar powrotu zgłosiło już ponad 1000 osób.





Polska przekazała, że sytuacja na granicy polsko-niemieckiej zdecydowanie poprawiła się, jeśli chodzi o płynność ruchu - poinformowała na konferencji Komisja Europejska.





Włoski hymn został nadany w piątek o godzinie 11 przez wszystkie stacje radiowe w Włoszech. Zdarzyło się to po raz pierwszy w historii kraju, a celem tego gestu było wyrażenie wsparcia dla narodu podczas epidemii koronawirusa.



Przekaz jedności i otuchy - tak media podkreślają tę bezprecedensową inicjatywę, do której przyłączyło się również Radio Watykańskie, nadając następnie hymn papieski.

Zdjęcie W myśl surowych przepisów, Włosi pozostają w domach / Andrea Ronchini/NurPhoto / Getty Images