W związku z koronawirusem w Polsce obowiązuje stan epidemii. Lekcje w szkołach wstrzymano do Wielkanocy. Dotychczas w Polsce potwierdzono 547 przypadków zakażenia. Pięć osób zmarło. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo!

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Jakub Kaczmarzyk /PAP

"Pacjentka przyjechała do nas w skrajnie ciężkim stanie, została przyjęta do odcinka intensywnej terapii szpitala zakaźnego. Poddana została procedurom intensywnej terapii, stan krytyczny niestety się utrzymywał; chora zmarła" - powiedział szef SOR i rzecznik jednoimiennego szpitala zakaźnego w Poznaniu lek. med. Jacek Górny.

Reklama

Pytany, czy u kobiety stwierdzono występowanie chorób współistniejących, powiedział, że "miała umiarkowane obciążenia".





Pacjentka, która zmarła w niedzielę rano w szpitalu w Poznaniu, to 37-letnia kobieta, która trafiła do szpitala w stanie ciężkim - podał w niedzielę Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem.

Stube dodał, że pacjentka została przetransportowana ze szpitala w Wolicy koło Kalisza. Trwa oczekiwanie na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci.





Pomorskie: Kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. Łącznie 16 chorych



Biuro prasowe wojewody podało, że potwierdzone wyniki dotyczą osoby młodej oraz starszej.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że osoby, u których stwierdzono koronawirusa, pochodzą z Gdańska. Obie wróciły z zagranicy, były objęte nadzorem sanitarnym. Jedna z osób ze względu na stan zdrowia i choroby współtowarzyszące jest hospitalizowana w 7. Szpitalu Marynarki Wojennej, u drugiej osoby stan zdrowia jest dobry i będzie przeprowadzona konsultacja lekarska.





Warmińsko-mazurskie: Nowy przypadek koronawirusa. W sumie 21 chorych



Odnotowany obecnie chory to mężczyzna w średnim wieku z powiatu olsztyńskiego. Wrócił z Austrii; jest hospitalizowany a jego stan określany jest jako dobry - podał rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.





Podkarpackie: Kolejny przypadek zakażenie koronawirusem, w sumie 26 przypadków



Badaniami laboratoryjnymi potwierdzono kolejny - 26. przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie. To kobieta w sile wieku z powiatu niżańskiego, która przebywa w ścisłej kwarantannie - poinformowała rzeczniczka prasowa wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.

Na Podkarpaciu do tej pory zmarły dwie osoby zakażone koronawirusem: 67-letni mężczyzna i 27-letnia kobieta - w jej przypadku służby medyczne poinformowały, że bezpośrednią przyczyną śmierci nie był COVID-19, ale sepsa.





Zachodniopomorskie: Kolejne dwa przypadki z koronawirusem. Łącznie jest ich 12



"11. przypadek to kobieta ze Szczecina, osoba z kontaktu od pacjenta hospitalizowanego na oddziale zakaźnym szpitala przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. 12. przypadek to kobieta z powiatu wałeckiego. Po powrocie z Wielkiej Brytanii przebywała w kwarantannie domowej. Po pojawieniu się objawów - gorączka, kaszel - został pobrany wymaz do badań. Kobieta nie wymaga hospitalizacji - przebywa w izolacji domowej" - podała rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan.





Śląskie: Pięć kolejnych osób z koronawirusem. Łącznie zakażonych - 61



"W swoim domu, w izolacji, przebywa młoda kobieta, która zakaziła się od osoby ze swojego otoczenia. Jej stan zdrowia jest dobry. Kobieta jest pod nadzorem inspektorów sanitarnych w Tychach" - podała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Podobnie jest w przypadku kobiety w sile wieku, która także, decyzją lekarza chorób zakaźnych, może leczyć się w domu.

Trzecią zakażoną osobą jest mężczyzna w sile wieku, który zgłosił się do szpitala w Częstochowie z objawami zakażania. "Mężczyzna wrócił z Anglii. Jego stan zdrowia jest dobry" - podała Kucharzewska.

Jako dobry lekarz chorób zakaźnych ocenił także stan zdrowia kobiety w sile wieku, która zgłosiła się po pomoc po tygodniowej kwarantannie w domu. Kobieta była wcześniej w Austrii. Jest pod nadzorem powiatowej stacji sanitarnej w Gliwicach.

Także w Austrii był niedawno mężczyzna w sile wieku, hospitalizowany na oddziale zakaźnym szpitala w Bytomiu. "Inspektorzy sanitarni ustalają wszystkie osoby, z którymi zakażeni mieli kontakt i nakładają na nie kwarantannę" - zaznaczyła rzeczniczka wojewody.





Ministerstwo Zdrowia przekazało, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą pięciu osób z woj. śląskiego, po dwóch osób z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz po jednej osobie z woj. warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego.





Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Resort podał też, że w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta, która trafiła tam w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami. "Czekamy na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci" - przekazano.







W Głogowie zmarł 45-letni mężczyzna, który po powrocie z Niemiec przebywał w kwarantannie w swoim mieszkaniu. Nie jest na razie znana przyczyna jego zgonu. Trwa badanie okoliczności śmierci mężczyzny (więcej informacji TUTAJ).









Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji dotyczących koronawirusa w Polsce i na świecie.