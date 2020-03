"W najbliższych dniach będziemy mieli tysiąc, dwa tysiące zakażonych koronawirusem. Natomiast w ciągu kilkunastu dni ta liczba może się zwiększyć do 10 tys. osób" - powiedział w piątek wieczorem minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wprowadzono stan epidemii, a lekcje w szkołach wstrzymano do Wielkanocy. Według rządzących wybory prezydenckie nie są zagrożone. Tymczasem z nowego sondażu dla "Super Expressu" wynika, że aż 70 proc. respondentów chce przełożenia majowego głosowania w związku z pandemią koronawirusa. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce. Czyszczenie i odkażanie punktu gastronomicznego na krakowskim Kazimierzu /Łukasz Gagulski /PAP

PILNE: Mamy 14 nowych przypadków zakażenia #koronawirus, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Kaczyński o wyborach: Nie ma przesłanek, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej. (...) Przesłanek konstytucyjnych w obecnym momencie nie ma. Mam nadzieję, że nie będzie ich także w ostatnim okresie przed 10 maja.



Jarosław Kaczyński u Krzysztofa Ziemca w RMF FM: Byłem w kościele w zeszłą niedzielę i to nie stwarzało żadnych niebezpieczeństw. (...) Sądzę, że do kościoła - jeśli to nie stwarza niebezpieczeństwa - można chodzić. Biskupi nie mówią, że nie macie nie chodzić, tylko "dajemy wam dyspensę".



Szef MON: 3379 żołnierzy i pracowników wojska zaangażowanych w walkę z koronawirusem.

Nadleśnictwo Niepołomice: Od soboty zakaz wstępu do Puszczy Niepołomickiej ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2.

Chorzów: W sobotę rano przywrócono działanie izby przyjęć Zespołu Szpitali Miejskich, która była czasowo zamknięta po tym, jak pojawił się tam pacjent zakażony koronawirusem.

Pandemia koronawirusa - według ekspertów opiniotwórczego magazynu "Foreign Affairs" - przyczyni się do eskalacji napięć między Chinami a USA. Kurt M. Campbell oraz Rush Doshi piszą, że koronawirus może zmienić globalny porządek i oceniają, że obydwa kraje spóźniły się z reakcją na wybuch epidemii SARS-CoV-2, a teraz próbują zrzucić na druga stronę odpowiedzialność za dopuszczenie do żywiołowego rozprzestrzeniania się groźnego wirusa.

Tymczasem Korea Południowa pokazuje światu liberalny model walki z koronawirusem. Jak? Seul radzi sobie z epidemią dzięki powszechnym testom, wolnej informacji i zaufaniu społecznemu, bez surowych ograniczeń przemieszczania się, po jakie sięgnęły między innymi władze ChRL i Włoch. Więcej piszemy o tym TUTAJ .



Z kolei w Polsce - jak podaje "Kurier Lubelski" - ks. Mirosław Matuszny od wtorku wychodził na ulicę Lublina z relikwiami św. Antoniego, modląc się o ustanie pandemii koronawirusa. Już tego nie robi, bo - jak twierdzi - dostał zakaz. Rzecznik prasowy archidiecezji lubelskiej wyjaśnił, że proboszcz nie skonsultował swoich działań z arcybiskupem, a wymaga tego "szczególna sytuacja epidemiczna w naszym kraju".





We Włoszech ksiądz, rodzice dziecka, ojciec chrzestny i fotograf zostaną ukarani za zorganizowanie chrztu w parafii koło Neapolu, mimo zakazu uroczystości religijnych w kraju z powodu epidemii koronawirusa. Na ceremonię natknęli się karabinierzy podczas kontroli. Spisali dane osobowe obecnych. Uczestnikom ceremonii grozi teraz grzywna w wysokości 206 euro lub trzy miesiące aresztu.

Z powodu pandemii koronawirusa Kuba zamknie od wtorku na miesiąc swoje granice dla obcokrajowców - poinformował w telewizyjnym wystąpieniu prezydent tego kraju Miguel Diaz-Canel. Wstęp na wyspę będą mieli tylko kubańscy obywatele, chcący powrócić z zagranicy.

W Paragwaju zmarła pierwsza osoba zakażona koronawirusem - poinformował minister zdrowia tego kraju Julio Mazzoleni. W Paragwaju do tej pory wykryto 18 przypadków infekcji.

Choć PiS i Pałac Prezydencki chcą, aby wybory odbyły się w ustalonym terminie 10 maja, Polacy są innego zdania. Aż 70 procent badanych uważa, że z uwagi na epidemię koronawirusa, majowe wybory prezydenckie należy przełożyć - pisze sobotni "Super Express". Tak wynika - jak czytamy - z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

W Korei Południowej znów wzrosła liczba nowych zakażeń koronawirusem - poinformowały w sobotę służby sanitarne tego kraju. W ostatniej dobie zanotowano 147 kolejnych przypadków infekcji. Zmarło osiem osób.

Trzecią z rzędu dobę w Chinach nie zarejestrowano nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem - podała w sobotę w Pekinie chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W ostatnich 24 godzinach siedem osób zmarło. Jak poinformowała Komisja, nowe przypadki infekcji z ostatniej doby dotyczą 41 osób, które przyjechały do Chin z zagranicy, w tym 14 do Pekinu. Dzień wcześniej takich przypadków było o dwa mniej, a w sumie od początku epidemii jest ich 269.

Wybory prezydenckie nie odbędą się w maju. Naraziłoby to na ryzyko utraty zdrowia i życia tysiące ludzi. Nawet rząd, o którym mam bardzo złe zdanie, nawet partia tak złakniona władzy jak PiS, nie podejmą takiego ryzyka - przekonuje w wywiadzie dla sobotniej "Gazety Wyborczej" Donald Tusk.

Były premier, obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej mówi, że od 12 marca przebywa na kwarantannie w Brukseli. "Wcześniej miałem publiczne spotkania w Belgii, Niemczech, Rumunii, Luksemburgu. Po powrocie zacząłem kaszleć, ale gorączka na szczęście nie była duża. Pani doktor zdecydowała bez testu, że na minimum 14 dni muszę zostać w domu" - wyjaśnił Tusk.

Dodał, że dbają o niego współpracownicy. "Co dwa, trzy dni znajduję pod drzwiami torbę z jedzeniem. Rodzina została w Polsce, w Gdańsku. Jestem w kontakcie z dziećmi i wnukami, żeby mimo tego wszystkiego uczestniczyć w ich życiu. Rozłąka dokucza mi najbardziej, ale ten ciężar dźwigam solidarnie z innymi Europejczykami. W tej samej sytuacji są tysiące ludzi. Wiem, co czują" - podkreślił były premier i były szef Rady Europejskiej.

Cztery osoby zakażone koronawirusem zmarły w Brazylii w ciągu ostatniej doby - poinformował w piątek minister zdrowia tego kraju Luiz Henrique Mandetta. To 11. przypadek śmiertelny w tym kraju. Liczba infekcji w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła z 621 do 904.

Pracownik biura wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformowała w piątek rzeczniczka prasowa Pence'a Katie Miller. Nie podano nazwiska zakażonej osoby.