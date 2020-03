Z dnia na dzień zwiększa się liczba zakażeń koronawirusem w Europie. Najwięcej potwierdzonych przypadków odnotowano dotychczas we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji. Poza Europą najtrudniejsza sytuacja jest w Iranie. W Polsce obowiązuje stan epidemii. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Kraków; dezynfekcja przystanka tramwajowego

Dotacje dla niesamorządowych przedszkoli, szkół i placówek ustalane i przekazywane będą na dotychczasowych zasadach; dotację otrzymają też te placówki, w których wypłacenie jej uzależnione jest od obecności ucznia w placówce - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 10 kwietnia 2020 r. wydłużony został okres zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. Zawieszenie zajęć dotyczy zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych.

Gdańsk. Kobieta i mężczyzna złamali kwarantannę i poszli na zakupy, choć mieli informacje, że mogą zamówić telefonicznie niezbędną żywność. Za złamanie kwarantanny można zapłacić nawet 30 tys. zł.



Władze Singapuru otworzyły w poniedziałek szkoły po trwających tydzień feriach, mimo wzrastającej liczby zakażeń Covid-19. Decyzję taką podjęto, by nie obciążać pracujących rodziców - poinformowały resorty rodziny i zdrowia.

Dzieci co prawda mogą zakazić się koronawirusem i go rozsiewają, ale są bezpieczne. Częstość występowania zapalenia płuc u nich jest znikoma i wynosi 0,1 proc. - przekonuje genetyk i pediatra, prof. Marek Sanak w najnowszym wideo, zrealizowanym przez resort nauki w ramach akcji "Posłuchaj naukowca".



Agencja Badań Medycznych wesprze badania nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Decyzję w tej sprawie - jak podała w poniedziałek ABM - podjęło szefostwo Agencji w porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. Wybrano do współpracy trzy krajowe ośrodki.



Pustki w warszawskim metrze. W minioną niedzielę z obu linii podziemnej kolejki w Warszawie skorzystało 34 tys. pasażerów - poinformowała w poniedziałek rzecznik prasowy metra Anna Bartoń. To o 11 tys. mniej niż przed tygodniem. Dla porównania w poniedziałek 2 marca, czyli na dwa dni przed informacją ministra zdrowia o pierwszym pacjencie, u którego zdiagnozowano obecność koronawirusa, z podziemnej kolejki skorzystało łącznie 672 tys. osób.

Hongkong zakazuje turystom wjazdu i tranzytu. Od środy przez dwa tygodnie osoby niemieszkające w Hongkongu nie będą mogły wjeżdżać do tego regionu ani przesiadać się na jego lotnisku - ogłosiły w poniedziałek miejscowe władze. Restrykcje związane są z pandemią koronawirusa.

Poczta Polska przywróciła możliwość nadawania listów priorytetowych i ekonomicznych oraz paczek do Estonii i Finlandii oraz listów i paczek ekonomicznych do Irlandii - poinformował operator w poniedziałek na Twitterze.

Małopolskie. Kolejne trzy osoby z koronawirusem; w sumie 27 zakażonych.

Wśród zakażonych jest pochodzący spoza Małopolski mężczyzna w sile wieku, który przebywał na turnusie rehabilitacyjnym w 20 Wojskowym Szpitalu Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Krynicy-Zdroju. Decyzją wojskowych służb sanitarno-epidemiologicznych - około 200 osób przebywających w tym szpitalu zostało objętych kwarantanną.

Zakażenie potwierdzono także u kobiety w sile wieku i u młodego mężczyzny z Krakowa. Wszystkie trzy osoby są w stanie dobrym i zostały skierowane do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Ukraina wkracza w drugi etap walki z koronawirusem, polegający bezpośrednio na leczeniu choroby, a nie tylko podejmowaniu środków profilaktycznych - oświadczył minister ochrony zdrowia tego kraju Illia Jemec. Dotychczas na Ukrainie potwierdzono 73 przypadki zakażenia.



Lubelskie. Jeden nowy przypadek koronawirusa; dotychczas 40 zakażonych w całym województwie.

"Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat, z powiatu lubelskiego, który przyjechał z kraju o dużej transmisji wirusa. Jest w stanie dobrym" - poinformowała rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka.

Podlaskie. Na przejściu w Bobrownikach na granicy z Białorusią trzeba było w poniedziałek rano czekać na odprawę. Na wjazd do Polski kierowcy ciężarówek oczekiwali tam 3 godziny, na wyjazd z kraju 8 godzin - poinformował Podlaski Oddział Straży Granicznej. Na bieżąco odbywał się ruch na przejściach z Litwą.

Świętokrzyskie: Ósmy przypadek zakażenia koronawirusem. Zakażoną osobą jest mieszkanka powiatu pińczowskiego. Jej stan jest dobry.

Kujawsko-pomorskie. Kolejne dwie osoby zakażone koronawirusem; w sumie 20 chorych. "Koronawirusa stwierdzono o dwóch młodych mężczyzn, ich stan jest dobry. Jeden pochodzi z Torunia i przebywa w szpitalu zakaźnym, działającym w ramach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w tym mieście. Drugi pacjent jest mieszkańcem powiatu bydgoskiego i jest poddany kwarantannie" - powiedział rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól.

W tym tygodniu można spodziewać się decyzji w zakresie zmian lub przedłużenia poszczególnych ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa - poinformował w poniedziałek w Polskim Radiu rzecznik rządu Piotr Müller.

Akcja "Lot do domu": W poniedziałek odbędzie się 18 lotów czarterowych do Warszawy z Polakami, którzy z całego świata chcą wrócić do kraju. Loty odbędą się m.in. z Bangkoku, Londynu, Barcelony, Chicago, Miami czy Dubaju - poinformowało na Twitterze Ministerstwo Spraw Zagranicznych.



Minister zdrowia w RMF FM: Pod koniec tygodnia może być kilka tysięcy osób zakażonych.

Szumowski mówił też, że "na razie nie ma podstaw do terytorialnych zamknięć w Polsce". Zachorowania rozkładają się równomiernie - stwierdził.



Jedynym sposobem ochrony przed koronawirusem jest siedzieć w domu - mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski w Porannej Rozmowie RMF FM. Dodał, że możliwe są spacery w lesie, ale "nie jak się jest w kwarantannie".

Pierwsza ofiara śmiertelna wirusa w Czarnogórze. To 65-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Podgoricy - poinformował w poniedziałek dyrektor centrum klinicznego w stolicy tego kraju Jevto Eraković.



"Moce przerobowe Polski to 3,5 - 4 tys. testów na koronawirusa na dobę i one się wciąż powiększają" - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk o możliwościach jakie Polska ma w zakresie prowadzenia testów genetycznych na obecność SARS-CoV-2.

"Gdybyśmy dziś chcieli wykonywać więcej niż 4 tys. testów dziennie, to byłby problem z liczbą placówek, które mogłyby je realizować. Jednak liczba tych placówek każdego dnia wzrasta. (...) Jest to związane z etapem rozwoju epidemii, na którym jesteśmy" - podkreślił.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Ministerstwo Zdrowia: Potwierdzono 15 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Łączna liczba to 649 przypadków.

Potwierdzone przypadki dotyczą: ośmiu osób z woj.śląskiego, trzech osób z woj. małopolskiego, dwóch osób z woj. kujawsko-pomorskiego oraz po jednej osobie z woj. lubelskiego i świętokrzyskiego.



"Mamy epidemię, która idzie albo po niemiecku, albo po włosku. Jest też możliwość, że jest to nieco inny wirus - ten z Niemiec ma nieco inną sygnaturę genetyczną, jest mniej zjadliwy" - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prof. Miłosz Parczewski, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. O szczegółach czytaj tutaj

Specustawa dotycząca tarczy antykryzysowej powinna zostać przyjęta przez Sejm pod koniec tego tygodnia, w czwartek lub piątek - powiedział w poniedziałek w radiowych Sygnałach Dnia wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.



Koronawirus jest zaraźliwy przed wystąpieniem objawów choroby COVID-19, a nawet 44 proc. infekcji może pochodzić od osób bez objawów - ocenili chińscy naukowcy w badaniu, które nie zostało jak dotąd poddane naukowej weryfikacji.

Wiele krajów wprowadza drastyczne restrykcje w związku z koronawirusem. W Jordanii i Argentynie grozi więzienie za złamanie zakazu opuszczania domów.

"DGP": Aż 780 tys. osób jest zagrożonych utratą pracy lub spadkiem dochodów w wyniku epidemii - uważają ekonomiści Centrum Analiz Ekonomicznych.



W Rosji odnotowano w ciągu ostatniej doby 71 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w poniedziałek premier tego kraju Michaił Miszustin. To największy dotąd skok zakażeń w ciągu jednego dnia. Wszystkie nowe przypadki wykryto w Moskwie. Tym samym łączna liczba przypadków infekcji w Rosji wynosi 438.

W styczniu 2020 roku rząd dostał notatkę Agencji Wywiadu (AW), że zagrożenie koronawirusem z Chin jest poważne i należy się przygotować na kryzys - czytamy w poniedziałkowej "Gazecie Wyborczej". "Podobnie jak inne służby NATO, AW badała, na ile doniesienia o koronawirusie mogą być wyolbrzymione i służyć prowadzeniu wojny informacyjnej oraz szerzenia paniki".

Zdaniem źródeł "GW" polski "wywiad wniósł cenny wkład w zawartość NATO-wskich analiz - jako pierwsi podkreślaliśmy powagę sytuacji i pisaliśmy, że to nie wojna propagandowa, ale rzeczywiste zagrożenie". "Już w styczniu AW ostrzegała, że zagrożenie jest realne, trzeba się na nie przygotować, a epidemia na pewno nie ograniczy się tylko do Chin" - powiedział informator gazety, który miał dostęp do tej analizy Agencji.

Wietnam. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, władze zamknęły w niedzielę wieczorem granice zarówno dla cudzoziemców jak i dla obywateli Wietnamu przyjeżdżających z zagranicy. Zakaz, mający na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19, wszedł w życie w trybie natychmiastowym.

Zakażony koronawirusem poseł Edward Siarka (PiS) poinformował w mediach społecznościowych, że czuje się dobrze. Zaznaczył, że dopełnił wszystkich procedur, zgodnie z zaleceniami sanepidu w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia innych.

To nie jest dobry czas dla kobiet w ciąży - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Jak donosi dziennik, przyszłe matki odbijają się od zamkniętych drzwi gabinetów ginekologicznych.

Stołeczny ginekolog dr Wojciech Zawalski: Pewnych badań w ciąży nie da się przesunąć o dwa tygodnie. Należy do nich USG w 11.-13. tygodniu ciąży, badanie obciążenia glukozą czy badanie tuż przed rozwiązaniem. W ubiegłym tygodniu jednego dnia przyjął 20 "obcych" pacjentek, których lekarze zamknęli gabinety w związku z epidemią koronawirusa - pisze "Rz".

Władze Filipin poinformowały o ośmiu kolejnych ofiarach śmiertelnych zakażenia koronawirusem, co zwiększa do 33 bilans zmarłych w tym kraju z powodu Covid-19. W Tajlandii potwierdzono 122 nowe zakażenia koronawirusem.



Minister zdrowia odniósł się także do tego, jak Polacy zachowują się po wprowadzeniu szeregu obostrzeń. "Włosi nie przestrzegali reżimu kwarantanny, stąd mamy u nich skokowy, wręcz drastyczny wzrost zachorowań, przez który system ochrony zdrowia stał się kompletnie niewydolny. My takich błędów popełniać nie możemy. U nas policja prowadzi kontrole osób przebywających na kwarantannie. Apelujemy też o odpowiedzialność samych kwarantannowanych. Dane, które otrzymujemy z MSWiA są budujące. 99 proc. Polaków przestrzega zasad kwarantanny i nie opuszcza domu" - powiedział w rozmowie z "Wprost".



"Robię wszystko, co w mojej mocy, by w Polsce nie powtórzył się scenariusz włoski" - powiedział poniedziałkowemu "Wprost" minister zdrowia Łukasz Szumowski.

71,7 proc. ankietowanych uważa, że przewidziane na maj wybory prezydenckie należy przełożyć w związku z epidemią koronawirusa - wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Survey dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Więcej na ten temat czytaj tutaj

USA. Gwałtownie rośnie liczba przypadków koronawiruasa. W ciągu ostatniej doby stwierdzono tam prawie 9 tysięcy nowych infekcji.

Najgorsza sytuacja jest w stanie Nowy Jork, gdzie do pomocy w walce z epidemią skierowano Gwardię Narodową. Gubernator Andrew Cuomo ostrzegł, że wirus może zaatakować nawet 80 proc. mieszkańców.



Zdj. ilustracyjne

Włoska obrona cywilna podała, że tylko w niedzielę w kraju tym zmarło ponad 600 osób, a łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tym samym do prawie 5,5 tysiąca.



Prawie 14,5 tysiąca ofiar śmiertelnych oraz 330 tysięcy osób zakażonych - to dotychczas najnowsze dane na temat pandemii koronawirusa na świecie. Wirus jest już niemal we wszystkich krajach świata. Wciąż gwałtownie rośnie liczba ofiar we Włoszech i Hiszpanii.



Dziś w południe rozpocznie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie zwołał prezydent Andrzej Duda. W trakcie narady ma być omówiona kwestia tarczy antykryzysowej. To pakiet rozwiązań, który ma uchronić kraj przed skutkami epidemii koronawirusa.



W rozmowie z Interią Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka TVP z Włoch, opowiada o tym, jak wygląda praca dziennikarza w czasach epidemii koronawirusa: Drzwi otwieram łokciem, nie dotykam klamek. Jeśli przeprowadzam rozmowy, najczęściej zakładam maseczkę, używam też mikrofonu na długim wysięgniku. Razem z moim operatorem zachowujemy dystans, używamy sprayu dezynfekującego do telefonu i mikrofonu. Całą rozmowę czytaj tutaj

Dotychczas na świecie potwierdzono ponad 330 tys. przypadków koronawirusa. Najnowsze dane można śledzić za pomocą mapy - tutaj



Włochy. W Mediolanie są zamykane niemal wszystkie hotele, które i tak od tygodni nie mają klientów z powodu epidemii koronawirusa. Ostatni goście zostali poproszeni o ich opuszczenie.

Rozporządzenie w sprawie zamknięcia hoteli wydały władze regionu Lombardia wyłączając z nich te oddane do dyspozycji służb zaangażowanych w walkę z wirusem. Zatrzymali się tam przede wszystkim lekarze, a także zakażeni pacjenci przebywający w izolacji.

Premier Japonii Shinzo Abe wykluczył możliwość odwołania Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Uznał natomiast za możliwe ich przesunięcie w czasie nawet o kilka tygodni, gdyby z powodu pandemii koronawirusa niektóre konkurencje nie mogłyby się odbyć. Igrzyska Olimpijskie w Tokio powinny się rozpocząć 24 lipca tego roku i zakończyć 9 sierpnia.

Mark Zuckerberg, dyrektor generalny Facebooka poinformował, że firma przekazała służbie zdrowia 720 000 masek.



W niedzielę król Arabii Saudyjskiej Salman ben Abdel Aziz wydał dekret o wprowadzeniu od poniedziałku godziny policyjnej. Zakaz przebywania na ulicach będzie obowiązywał przez 21 dni od siódmej wieczorem do szóstej rano i ma pomóc w walce z koronawirusem.

W Polsce z dnia na dzień rośnie liczba zakażonych. Łącznie COVID-19 stwierdzono dotychczas u 634 osób.



W Chinach kontynentalnych przez kolejną dobę nie potwierdzono żadnego nowego przypadku lokalnego zakażenia koronawirusem. Wszystkie 39 nowych infekcji wykryto u osób, które przybyły z zagranicy - poinformowała w poniedziałek państwowa komisja zdrowia. W związku ze słabnięciem epidemii w poniedziałek władze Szanghaju obniżyły poziom alertu epidemicznego z najwyższego stopnia na poziom drugi.



Od początku pandemii w Chinach kontynentalnych odnotowano łącznie ponad 81 tys. infekcji koronawirusem. 72,7 tys. z tych osób uznano już za zdrowe i wypisano ze szpitali, a 3 270 pacjentów zmarło. Obecnie w kraju jest ponad 5 tys. osób z potwierdzonym zakażeniem, z czego 1 749 przypadków określono jako ciężkie.