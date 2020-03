Z dnia na dzień zwiększa się liczba zakażeń koronawirusem w Europie. Najwięcej potwierdzonych przypadków odnotowano dotychczas we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji. Poza Europą najtrudniejsza sytuacja jest w Iranie. W Polsce obowiązuje stan epidemii. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Zdjęcie Kraków; dezynfekcja przystanka tramwajowego /Andrzej Banaś/ Polska Press /East News

Zakażony koronawirusem poseł Edward Siarka (PiS) poinformował w mediach społecznościowych, że czuje się dobrze. Zaznaczył, że dopełnił wszystkich procedur, zgodnie z zaleceniami sanepidu w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia innych.

Reklama

To nie jest dobry czas dla kobiet w ciąży - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Jak donosi dziennik, przyszłe matki odbijają się od zamkniętych drzwi gabinetów ginekologicznych.

Stołeczny ginekolog dr Wojciech Zawalski: Pewnych badań w ciąży nie da się przesunąć o dwa tygodnie. Należy do nich USG w 11.-13. tygodniu ciąży, badanie obciążenia glukozą czy badanie tuż przed rozwiązaniem. W ubiegłym tygodniu jednego dnia przyjął 20 "obcych" pacjentek, których lekarze zamknęli gabinety w związku z epidemią koronawirusa - pisze "Rz".

Władze Filipin poinformowały o ośmiu kolejnych ofiarach śmiertelnych zakażenia koronawirusem, co zwiększa do 33 bilans zmarłych w tym kraju z powodu Covid-19. W Tajlandii potwierdzono 122 nowe zakażenia koronawirusem.



Minister zdrowia odniósł się także do tego, jak Polacy zachowują się po wprowadzeniu szeregu obostrzeń. "Włosi nie przestrzegali reżimu kwarantanny, stąd mamy u nich skokowy, wręcz drastyczny wzrost zachorowań, przez który system ochrony zdrowia stał się kompletnie niewydolny. My takich błędów popełniać nie możemy. U nas policja prowadzi kontrole osób przebywających na kwarantannie. Apelujemy też o odpowiedzialność samych kwarantannowanych. Dane, które otrzymujemy z MSWiA są budujące. 99 proc. Polaków przestrzega zasad kwarantanny i nie opuszcza domu" - powiedział w rozmowie z "Wprost".



"Robię wszystko, co w mojej mocy, by w Polsce nie powtórzył się scenariusz włoski" - powiedział poniedziałkowemu "Wprost" minister zdrowia Łukasz Szumowski.

71,7 proc. ankietowanych uważa, że przewidziane na maj wybory prezydenckie należy przełożyć w związku z epidemią koronawirusa - wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Survey dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Więcej na ten temat czytaj tutaj

USA. Gwałtownie rośnie liczba przypadków koronawiruasa. W ciągu ostatniej doby stwierdzono tam prawie 9 tysięcy nowych infekcji.

Najgorsza sytuacja jest w stanie Nowy Jork, gdzie do pomocy w walce z epidemią skierowano Gwardię Narodową. Gubernator Andrew Cuomo ostrzegł, że wirus może zaatakować nawet 80 proc. mieszkańców.



Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Noam Galai / Getty Images

Włoska obrona cywilna podała, że tylko w niedzielę w kraju tym zmarło ponad 600 osób, a łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tym samym do prawie 5,5 tysiąca.



Koronawirus w Bergamo. Włosi tworzą prowizoryczne kostnice 1 / 7 Jak informowaliśmy jeszcze we wtorek, w Bergamo – jednym z najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa miast – odnotowano 14 razy więcej zgonów niż w tym samym czasie przed rokiem. Źródło: Agencja FORUM Autor: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Zuma Press udostępnij

Prawie 14,5 tysiąca ofiar śmiertelnych oraz 330 tysięcy osób zakażonych - to dotychczas najnowsze dane na temat pandemii koronawirusa na świecie. Wirus jest już niemal we wszystkich krajach świata. Wciąż gwałtownie rośnie liczba ofiar we Włoszech i Hiszpanii.



Dziś w południe rozpocznie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie zwołał prezydent Andrzej Duda. W trakcie narady ma być omówiona kwestia tarczy antykryzysowej. To pakiet rozwiązań, który ma uchronić kraj przed skutkami epidemii koronawirusa.



W rozmowie z Interią Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka TVP z Włoch, opowiada o tym, jak wygląda praca dziennikarza w czasach epidemii koronawirusa: Drzwi otwieram łokciem, nie dotykam klamek. Jeśli przeprowadzam rozmowy, najczęściej zakładam maseczkę, używam też mikrofonu na długim wysięgniku. Razem z moim operatorem zachowujemy dystans, używamy sprayu dezynfekującego do telefonu i mikrofonu. Całą rozmowę czytaj tutaj

Dotychczas na świecie potwierdzono ponad 330 tys. przypadków koronawirusa. Najnowsze dane można śledzić za pomocą mapy - tutaj



Włochy. W Mediolanie są zamykane niemal wszystkie hotele, które i tak od tygodni nie mają klientów z powodu epidemii koronawirusa. Ostatni goście zostali poproszeni o ich opuszczenie.

Rozporządzenie w sprawie zamknięcia hoteli wydały władze regionu Lombardia wyłączając z nich te oddane do dyspozycji służb zaangażowanych w walkę z wirusem. Zatrzymali się tam przede wszystkim lekarze, a także zakażeni pacjenci przebywający w izolacji.

Premier Japonii Shinzo Abe wykluczył możliwość odwołania Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Uznał natomiast za możliwe ich przesunięcie w czasie nawet o kilka tygodni, gdyby z powodu pandemii koronawirusa niektóre konkurencje nie mogłyby się odbyć. Igrzyska Olimpijskie w Tokio powinny się rozpocząć 24 lipca tego roku i zakończyć 9 sierpnia.

Mark Zuckerberg, dyrektor generalny Facebooka poinformował, że firma przekazała służbie zdrowia 720 000 masek.



W niedzielę król Arabii Saudyjskiej Salman ben Abdel Aziz wydał dekret o wprowadzeniu od poniedziałku godziny policyjnej. Zakaz przebywania na ulicach będzie obowiązywał przez 21 dni od siódmej wieczorem do szóstej rano i ma pomóc w walce z koronawirusem.

W Polsce z dnia na dzień rośnie liczba zakażonych. Łącznie COVID-19 stwierdzono dotychczas u 634 osób.



W Chinach kontynentalnych przez kolejną dobę nie potwierdzono żadnego nowego przypadku lokalnego zakażenia koronawirusem. Wszystkie 39 nowych infekcji wykryto u osób, które przybyły z zagranicy - poinformowała w poniedziałek państwowa komisja zdrowia. W związku ze słabnięciem epidemii w poniedziałek władze Szanghaju obniżyły poziom alertu epidemicznego z najwyższego stopnia na poziom drugi.



Od początku pandemii w Chinach kontynentalnych odnotowano łącznie ponad 81 tys. infekcji koronawirusem. 72,7 tys. z tych osób uznano już za zdrowe i wypisano ze szpitali, a 3 270 pacjentów zmarło. Obecnie w kraju jest ponad 5 tys. osób z potwierdzonym zakażeniem, z czego 1 749 przypadków określono jako ciężkie.