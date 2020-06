Od ponad 120 przedszkolaków z powiatu opoczyńskiego (woj. łódzkie) pobrano próbki do testów na koronawirusa - powiedział w piątek 19 czerwca mjr Arkadiusz Rubajczyk z 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, której żołnierze od kilku tygodni obsługują tzw. punkty wymazowe w regionie łódzkim.

Żołnierze prowadzący ponownie uruchomiony tzw. mobilny punkt wymazowy typu Drive Thru (badania bez wysiadania z auta) w Ostrowie koło Opoczna mieli w piątek dużo pracy - wymazy do testów na obecność na SARS-CoV-2 były pobierane od 120 przedszkolaków z placówek położonych na terenie powiatu opoczyńskiego.

Taką informację podał w piątek po południu rzecznik prasowy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej major Arkadiusz Rubajczyk.

"Dostaliśmy listę osób i na tej liście było 120 dzieci z przedszkoli w Opocznie i okolicach. W związku z sytuacją epidemiologiczną w powiecie, każde takie działanie traktujemy prewencyjnie" - podkreślił major Rubajczyk.

Dzieci przyjechały na badanie z rodzicami. Łódzcy "terytorialsi" z 9ŁBOT, chcąc oszczędzić najmłodszym stresu, przygotowali dla maluchów drobne upominki - wojskowe pamiątki.

Starosta opoczyński Marcin Baranowski potwierdza, że badania wymazowe przedszkolaków to działania prewencyjne.

Jedna osoba w przedszkolu z koronawirusem

"W przedszkolu w Opocznie jedna z pań była zarażona. W takiej sytuacji - chociaż niektórzy rodzice chcieli, niektórzy nie chcieli - postanowiono zrobić badania maluchom" - powiedział PAP starosta Baranowski.

Sytuacja epidemiologiczna na południu regionu łódzkiego jest ciągle poważna, szczególnie w powiecie opoczyńskim. Najgorzej jest przy granicach z województwami śląskim i mazowieckim.

Przybywa zakażonych w regionie. "Pokłosie wesela"

"Przybywa nam niestety osób zakażonych. To pokłosie wesela z początku czerwca w sąsiednim powiecie przysuskim (Mazowieckie), gdzie na ok. 130 gości blisko 100 osób było z powiatu opoczyńskiego. Na tym weselu koronawirusem zaraziło się ponad 31 mieszkańców z naszego powiatu" - powiedział starosta opoczyński Marcin Baranowski.

Ognisko w domu seniora

W powiecie opoczyńskim ognisko SARS-CoV-2 wykryto również w domu seniora w Niemojowicach (gmina Żarnów). Potwierdzono tam kilka przypadków zachorowań na COVID-19 - podał starosta.

Najgorsza sytuacja jest w gminie Drzewica - miejscowości, w której po Wielkanocy ewakuowano dom pomocy społecznej. Teraz jednak źródło zakażeń jest gdzie indziej.

"Jednym ze źródeł zakażeń w gminie Drzewica jest miejscowy ośrodek pomocy społecznej. Jest też poważniejsze ognisko SARS-Cov-2. To wieś Domaszno. Do tamtejszej parafii, na pogrzeb, przyjechały osoby ze Śląska. Tak to się rozlało. I najprawdopodobniej przybyli na pogrzeb mieszkańcy województwa śląskiego byli źródłem zakażeń koronawirusem, które mamy w Domasznie. Na razie jeszcze nie wiemy dokładnie ilu jest tam chorych" - powiedział starosta.

W takiej sytuacji epidemiologicznej, jaka teraz jest w powiecie opoczyńskim, w wyborach prezydenckich, głosowanie korespondencyjne można byłoby przeprowadzić przynajmniej w gminie Drzewica - powiedział w piątek starosta opoczyński Marcin Baranowski. Samorządowiec nawiązał do słów ministra Łukasza Szumowskiego. Szef resortu zdrowia nie wyklucza, że głosowanie korespondencyjne można byłoby przeprowadzić w niektórych miejscach w województwach śląskim i łódzkim.

Łódzkie walczy z koronawirusem

Według informacji podanych przez służby prasowe wojewody łódzkiego, w powiecie opoczyńskim w piątek odnotowano 14 nowych zachorowań na COVID-19. Od początku epidemii zakażonych koronawirusem zostały 364 osoby, z czego nadal chorują 164 osoby, 183 wyzdrowiały, a 17 mieszkańców powiatu opoczyńskiego zmarło. 619 osób poddano kwarantannie.

W województwie łódzkim w piątek stwierdzono 63 nowe przypadku zakażenia koronawirusem, tym samym region łódzki, po śląskim i mazowieckim, był na trzecim miejscu pod względem liczby zachorowań na COVID-19.

Od początku pandemii w województwie łódzkim było 2742 przypadków zakażenia SARS - CoV-2, teraz zakażonych jest 1427 osób, 1182 wyzdrowiały, a 133 zmarły.

W kraju SARS - CoV-2 potwierdzono w piątek 352 osób - podał w piątek resort zdrowia. Zmarło 18 kolejnych chorych. Łącznie zakażenie wykryto u 31 316 osób, wyzdrowiało 15 698 chorych, a 1 334 osoby zmarły. Ministerstwo przekazało, że kwarantanną objęte jest 97 215 osób.