Polacy nie chcą, by w związku z epidemią koronawirusa w kraju rząd wstrzymał wypłaty dodatkowych emerytur - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". Za opcją zawieszenia wypłat 13. i 14. emerytury opowiedziało się 27 proc. ankietowanych.

"Czy w czasie epidemii rząd powinien zawiesić wypłatę 13. i 14. emerytury?" - pytanie o takiej treści postawiono badanym w sondażu na zlecenie "Super Expressu". Zagadnienie to ma związek z propozycją grupy ekonomistów pod kierownictwem byłego ministra finansów, prof. Jerzego Hausnera, która zaproponowała takie oszczędności.

56 proc. respondentów było przeciwnych wstrzymaniu wypłat dodatkowych emerytur. 27 proc. opowiedziało się za takim pomysłem. Zdania w tej sprawie nie miało 17 proc. ankietowanych.

"To pokazuje stosunek Polaków do programów socjalnych. 27 proc. to osoby zamożne, nowa wyższa klasa średnia. Ona zawsze występuje przeciwko polityce socjalnej, nie tylko podczas pandemii" - komentuje wyniki sondażu dla dziennika socjolog Henryk Domański. Jak zauważa, za kontynuacją wypłat są zwolennicy PiS, a przeciwni są sympatycy PO.

Badanie Instytutu Badań Pollster zrealizowano w dniach 6-7 kwietnia br. na próbie 1054 dorosłych Polaków.

