Od soboty 8 sierpnia na terenie 19 powiatów będą obowiązywały dodatkowe obostrzenia. Część powiatów oznaczono jako strefy czerwone - z największym przyrostem zakażeń koronawirusem, pozostałe to strefy żółte - o mniejszym stopniu zagrożenia. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło listę najnowszych obostrzeń.

Wskazane przez Ministerstwo Zdrowia powiaty znajdują się w sześciu województwach: śląskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Największe restrykcje wprowadzono w strefie czerwonej - to dziewięć powiatów.

Dziesięć powiatów otrzymało z kolei adnotację "strefa żółta".

Strefa czerwona

Największe obostrzenia (strefa czerwona) będą obowiązywały w powiatach: ostrzeszowskim, nowosądeckim, w Nowym Sączu, wieluńskim, pszczyńskim, w Rudzie Śląskiej, rybnickim, w Rybniku i wodzisławskim.

Co się zmieni?

W strefie czerwonej nie będzie można od soboty organizować kongresów, targów i wydarzeń kulturalnych. Wydarzenia sportowe będą mogły się odbywać wyłącznie bez publiczności, z kolei wesołe miasteczka i parki rozrywki mają zakaz przyjmowania klientów.

W restauracjach zostaną wprowadzone odstępy między klientami - na każdą osobę powinny przypadać co najmniej cztery metry kwadratowe.

Nowe rozporządzenia wprowadzają również zakaz gromadzenia się w kinach, na siłowni, czy w sanatoriach.

Zmieni się także liczba osób przebywających w kościele. Ma to być jedna osoba na co najmniej cztery metry kwadratowe i co najwyżej 150 osób na zewnątrz.

Wesela i inne imprezy okolicznościowe także spotkają się z obostrzeniami. Udział w uroczystości będzie mogło wziąć maksymalnie 50 osób.

W transporcie publicznym ogranicza się liczbę korzystających do 50 proc. miejsc. Do przestrzeni publicznej wracają również maski.

Strefa żółta

Nieco łagodniejsze zasady wprowadzono w dziesięciu powiatach strefy żółtej. Będą one obowiązywały w powiatach: wieruszowskim, w Jastrzębiu-Zdroju, jarosławskim, w Żorach, kępińskim, przemyskim, cieszyńskim, pińczowskim, oświęcimskim i w Przemyślu.

Organizowane w tych powiatach kongresy i targi będą ograniczone liczbą uczestników - jedna osoba na co najmniej cztery metry kwadratowe. Wydarzenia sportowe będą mogły się odbywać przy udziale 25-procentowej obecności publiczności.

Na wydarzenia kulturalne także będzie mogło przyjść mniej widzów - 25-procentowa obecność lub maksymalnie 100 osób na otwartej przestrzeni.

Klient restauracji będzie musiał mieć do swojej dyspozycji co najmniej cztery metry kwadratowe.

W wesołych miasteczkach i parkach rozrywki dozwolone będzie przebywanie jednej osoby na dziesięć metrów kwadratowych, a na siłowniach jednej osoby na cztery metry kwadratowe.

Obłożenie w kinach także się zmieni. Widzowie zajmą jedynie 25 proc. miejsc podczas seansu.

Wesela i inne imprezy okolicznościowe z limitem do 100 uczestników.

Oto szczegółowa lista obostrzeń.



Wzrost liczby zakażeń

Nowe obostrzenia są wprowadzane w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach.

"Lista powiatów, w których wracają obostrzenia powstała na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej strefy" - głosi komunikat resortu zdrowia.

Lista powiatów może się zmienić. Jak zapowiedział resort zdrowia, lista będzie aktualizowana dwa razy w tygodniu.

