Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę rano o wykryciu 47 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Łączny bilans zakażonych w naszym kraju to 1436, w tym 16 osób zmarło.

Zdjęcie Kolejne przypadki koronawirusa w Polsce, zdj. ilustracyjne /ANDRZEJ BANAS / POLSKA PRESS /Getty Images

"Mamy 47 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych" - poinformował resort.

Nowe przypadki dotyczą: 12 osób z woj. małopolskiego, 10 osób z woj. śląskiego, siedmiu osób z woj. zachodniopomorskiego, sześciu osób z woj. lubelskiego, czterech osób z woj. kujawsko-pomorskiego, trzech osób z woj. pomorskiego, dwóch osób z woj. wielkopolskiego oraz po jednej osobie z woj. lubuskiego, opolskiego i podlaskiego.



W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi obecnie 1436, z czego 16 osób zmarło.

Co wiadomo o nowych przypadkach?

Śląskie: W stanie ciężkim do szpitala zakaźnego w Raciborzu trafił mężczyzna w średnim wieku z powiatu lublinieckiego. W ciężkim stanie jest też starsza kobieta hospitalizowana w szpitalu w Siemianowicach Śląskich. W szpitalu w Tychach leczony jest starszy mężczyzna, który zaraził się koronawirusem podczas pobytu w Austrii. W tyskim szpitalu jest także inny zakażony mężczyzna z powiatu gliwickiego - w stabilnym stanie. Inny starszy mężczyzna, u którego wystąpiły uciążliwe objawy zakażenia koronawirusem, w średnim stanie trafił do szpitala w Częstochowie. W tym samym szpitalu w stanie dobrym leczona jest starsza kobieta z najbliższego otoczenia chorego, u której także badanie potwierdziło wynik dodatni. Na oddziale zakaźnym szpitala w Bytomiu leczony jest zarażony koronawirusem mężczyzna w średnim wieku z powiatu tarnogórskiego. Pozostali chorzy są leczeni w domach. To kobieta będąca pod nadzorem służb sanitarnych w Częstochowie, która najprawdopodobniej zakaziła się w miejscu pracy (branża usługowa). W izolacji domowej, w powiecie cieszyńskim, leczy się też kobieta w średnim wieku. W dobrym stanie, pod nadzorem sanepidu w Rybniku, jest mężczyzna w średnim wieku. Nie umiał powiedział, jak mógł się zarazić.

Wielkopolskie: Badania potwierdziły obecność wirusa SARS-CoV-2 u kobiety z powiatu kaliskiego i u mężczyzny z powiatu ostrowskiego. Oboje są w średnim wieku. Kobieta w stanie średnio ciężkim leży w szpitalu zakaźnym w woj. łódzkim, mężczyzna w stanie dobrym jest pod opieką lekarzy ze szpitala w Kaliszu. Wiadomo, że mężczyzna niedawno wrócił z zagranicy.



Lubuskie: Nową zakażoną wirusem jest kobieta w średnim wieku z powiatu nowosolskiego. Jej stan zdrowia jest dobry. Pozostaje w izolacji domowej.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce

O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem Ministerstwo Zdrowia poinformowało 4 marca. Mężczyzna wrócił do Polski autobusem z Niemiec, gdzie brał udział w karnawale. Był hospitalizowany w Zielonej Górze. Został już wyleczony i opuścił szpital. Był tzw. pacjentem zero.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.