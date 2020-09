- Będę rekomendował panu premierowi około 50 osób na weselach - przyznał w rozmowie z RMF FM główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. - To ograniczenie miałoby największy sens w połowie października, to jest moje zdanie - dodał.

- W tej chwili mamy dość dobrą sytuację, ale spodziewamy się, że w związku chociażby z powrotem dzieci do szkół w najbliższym czasie zapadalność może się zwiększyć - przyznał Jarosław Pinkas w rozmowie z reporterem RMF FM Mariuszem Piekarskim.

- Obserwujemy także inne kraje. W Wielkiej Brytanii wprowadzono rekomendację, że na weselach może być tylko 30 osób - dodał.

Pinkas podkreślił, że młode pary i organizatorzy imprez weselnych powinni dostać dużo czasu na dostosowanie się do zmian. - Nie możemy dewastować życia ludziom. To jest pewnego typu dewastacja. Są zamówione sale, zaproszeni goście. Jeżeli wdrożymy rekomendację dotyczącą zmniejszenia liczby osób, to kogoś trzeba z tego wesela odwołać - tłumaczył GIS. - To są ogromne problemy emocjonalne, towarzyskie, rodzinne. To musi być zrobione w sposób niezwykle rozważny - podkreślał.



Zdaniem Pinkasa rząd powinien podjąć decyzję w sprawie wesel w następnym tygodniu. - Pan premier cały czas analizuje to. Powiedzieliśmy, jakie jest nasze stanowisko. Nie jesteśmy jedynymi, którzy są ekspertami w tej dziedzinie - zastrzegł.

Obecnie przepisy mówią, że na weselu może bawić się do 150 osób, w strefach żółtych - 100, a w czerwonych - 50.



