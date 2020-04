"Apeluję do wszystkich ugrupowań wyborczych o ograniczenie i czasowe zawieszenie wszelkiej rywalizacji politycznej dotyczącej wyborów prezydenckich" - wezwał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki. Zachęcił też do porozumienia ponad podziałami.

Zdjęcie Abp Stanisław Gądecki /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

Przewodniczący KEP przypomniał w wydanym w piątek (3 kwietnia) apelu, że "w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego naczelnym kryterium oceny życia społecznego jest zasada dobra wspólnego".

Dodał, że w imię tej zasady Kościół w pełni popiera zasady bezpieczeństwa wprowadzone w okresie pandemii przez rząd oraz zachętę do ograniczenia wszelkich kontaktów i pozostania w domach. Zaznaczył, że czas walki z koronawirusem wymaga ponadto zawieszenia walk politycznych.

"W trudnej sytuacji, związanej z niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia ludzkiego, zasadniczym przedmiotem troski powinno być dobro człowieka, o którym Kościół zawsze przypominał. Dlatego - zgodnie ze stanowiskiem Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski - apeluję do wszystkich ugrupowań i komitetów wyborczych o 'ograniczenie i czasowe zawieszenie wszelkiej rywalizacji politycznej' dotyczącej wyborów prezydenckich" - wskazał abp Gądecki.

Przewodniczący KEP zachęcił też "do porozumienia ponad podziałami w tej sprawie, do czego Polacy byli zawsze zdolni w trudnych dla Ojczyzny chwilach".

"Niech w tych dniach Wielkiego Tygodnia, w którym przeżywamy Paschę Pana, nasza Ojczyzna wykaże się po raz kolejny umiejętnością stawania ponad politycznymi podziałami w imię wspólnego dobra" - napisał przewodniczący KEP.

Poniżej zamieszczamy pełną treść apelu:

