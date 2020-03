Nasze pozostanie w domu to wyraz naszej miłości do Pana Boga i innych ludzi - przekonuje metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. Hierarcha apeluje, by w związku z pandemią koronawirusa niedzielną mszę świętą przeżyć za pośrednictwem mediów elektronicznych.

"Usługujemy sobie wzajemnie właśnie tym trudem, że zostajemy w domach, przeżywając tam Eucharystię. Do tego was bardzo namawiam" - powiedział podczas porannej mszy świętej, transmitowanej za pośrednictwem internetu. Zachęcił wiernych, by korzystali z dyspensy udzielonej przez biskupów.



"Łączmy się na modlitwie poprzez media z wdzięcznością wobec tych wszystkich, którzy nam to ułatwiają. Unikajmy zgromadzeń, bo epidemia na razie wzrasta a nie wygasa" - mówił.



Jak podkreślił, "odpowiedzialność każe zostać w domu". "W tym się wyraża nasza miłość wobec wszystkich chorych i do tych, którzy jeszcze, na szczęście, chorzy nie są. Możemy w ten sposób usłużyć Jezusowi" - tłumaczył arcybiskup.



W zeszłym tygodniu abp Ryś napisał list do diecezjan w sprawie koronawirusa.



Zwrócił się w nim między innymi do seniorów jako tych, którzy tworzą grupę największego ryzyka.



"Drodzy, Kochani Seniorzy, kiedy piszę do Was te słowa, mam przed oczyma moich mamę i tatę. Mama ma 84 lata, tata - 86. Piszę do Was to, co ja i mój brat - lekarz - mówimy swoim rodzicom: proszę Was, zostańcie w domu. Nie narażajcie na zarażenie wirusem ani siebie, ani innych - również swoich najbliższych" - pisał hierarcha.

W związku z zagrożeniem związanym z nowym koronawirusem w Polsce biskupi w kraju udzielili dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych do 29 marca. Prezydium Episkopatu Polski apeluje jednak, by biskupi diecezjalni udzielili kolejnej dyspensy.



"Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez szerszego udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Kościoła w Polsce, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski proponuje Biskupom Diecezjalnym wskazania odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach" - piszą hierarchowie.



Osobom korzystającym z dyspensy biskupi zalecają - w miarę możliwości - zorganizowanie transmisji z diecezjalnych lub parafialnych celebracji liturgicznych.



"Podobnie prosimy o stworzenie możliwości uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem diecezjalnych środków społecznego przekazu" - czytamy. Propozycje takich rekolekcji można znaleźć na stronie Konferencji Episkopatu Polski www.episkopat.pl.



Liturgia Triduum Sacrum z Jasnej Góry będzie transmitowana w telewizji publicznej.



