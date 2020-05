Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc odwołał od 6 czerwca dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. W opublikowanym w czwartek (28 maja) zarządzeniu zaleca przywrócenie tradycyjnego harmonogramu mszy świętych i innych nabożeństw.

Zdjęcie Abp Wiktor Skworc /LUKASZ KALINOWSKI /East News

W zarządzeniu hierarcha przypomina, że w kościołach trzeba "zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni".

Abp Skworc utrzymał dyspensę dla osób w podeszłym wieku, z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zakażeniem. Wiernych, którzy nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcił do korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki komunii św. duchowej.



Do odwoływania dyspens od uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych zachęcił wczoraj biskupów przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Zrobił to po decyzji dotyczącej zniesienia limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach od 31 maja, którą ogłosił premier Mateusz Morawiecki.