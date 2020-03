Wiceprezes PSL, europoseł Adam Jarubas poinformował w piątek 20 marca na Twitterze, że poddał się testowi na obecność koronawirusa, który okazał się pozytywny. "Jestem w szpitalu i czuję się dobrze" - dodał.

"Moi drodzy, przeprowadzono u mnie test na obecność COVID-19. Okazał się pozytywny. Jestem w szpitalu i czuję się dobrze. Wyjdę z tego i wszyscy z tego wyjdziemy. Musimy. Dziękuję lekarzom i pielęgniarkom, i wszystkim za wyrazy wsparcia. Pamiętajcie: #zostańwdomu. Bądźcie zdrowi!" - napisał na Twitterze wiceprezes PSL.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wszystkie procedury zalecane przez służby sanitarne zostały uruchomione. "Wszystkie osoby, które miały kontakt z Adamem Jarubasem w ostatnim czasie, zostały o tym poinformowane i stosują się zaleceń. Wczoraj rozmawiałem o tym z innymi europosłami" - powiedział Kosiniak-Kamysz.



"Ja się z Adamem Jarubasem widziałem ostatni raz pod koniec lutego, czyli trzy tygodnie temu, więc tu nie ma zastosowania do mnie ta procedura, ale do innych, oczywiście, zastosujemy wszystkie reguły. Wszędzie tam, gdzie jego współpracownicy zgłosili już siebie do sanepidu, wszystkie procedury zostały uruchomione już wczoraj" - dodał prezes PSL.



Z kolei europoseł PSL Jarosław Kalinowski poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie było żadnego dużego spotkania grupy europosłów PO i PSL, którzy wchodzą w skład frakcji Europejskiej Partii Ludowej.



Kalinowski podkreślił, że widział się z Adamem Jarubasem 9 marca, ale obecnie nie ma żadnych objawów choroby.