Adam Niedzielski o liczbie dostępnych szczepionek na grypę

Liczba dostępnych w Polsce szczepionek przeciw grypie przekroczy 2,5 mln – poinformował w poniedziałek (21 września) minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zdjęcie Minister zdrowia dr Adam Niedzielski

Szef resortu zdrowia powiedział na antenie Programu I Polskiego Radia, że "najlepiej zaszczepić się w okolicy listopada, więc jest jeszcze trochę czasu przed nami".

- Zwiększyliśmy wydatnie liczbę dostępnych szczepień w Polsce. Początkowo było to 1,8 mln. W tej chwili możemy liczyć, że będzie to liczba powyżej 2,5 mln - poinformował.

Niedzielski zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku zaszczepiło się 1,5 mln osób.

- Zwiększymy prawdopodobnie dwukrotnie tę liczbę, a jeżeli będzie takie zapotrzebowanie na rynku, to oczywiście będziemy szukali dalszych rozwiązań - zapewnił.

Eksperci podkreślają, że zaszczepienie się przeciw grypie jest szczególnie istotne w sezonie 2020/2021, bo zbiega się on z pandemią. Na rynku pojawiły się szczepionki przeciwko grypie, ale bywają czasowe kłopoty z ich dostępnością. Dostawy - jak akcentuje MZ - są stopniowo realizowane.

Rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej Tomasz Leleno podał w połowie września, że w poprzednim sezonie grypowym zaszczepiło się ok. 4 proc. społeczeństwa, a więc ok. 1,5 mln osób, a do utylizacji trafiło blisko 100 tys. niewykorzystanych szczepionek.

W tym roku pacjenci będą mieli zapewnioną szerszą refundację szczepień przeciw grypie. Bezpłatne szczepionki będą dla seniorów powyżej 75 lat. Na 50-procentową refundację mogą liczyć osoby w wieku 65-74 lata, osoby w wieku 18-64 z chorobami współistniejącymi, kobiety w ciąży i dzieci od ukończonych 2 lat do ukończonych 5 lat.

Dla dzieci szczepionki refundowane będą dostępne w formie donosowej, dla pozostałych będą szczepionki domięśniowe. Grupy nieobjęte refundacją również mogą skorzystać ze szczepień przeciwko grypie, w pełnej odpłatności. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie refundował szczepienia personelowi medycznemu w placówkach mających z nim umowę.