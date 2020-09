Adam Niedzielski o wzroście liczby zakażeń: To nie jest zaskoczenie

- Należy spodziewać się kontynuacji trendu ok. tysiąca nowych przypadków koronawirusa dziennie – wskazał w poniedziałek (21 września) minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zapewnił podczas spotkania z mediami w Krakowie, że system ochrony zdrowia jest przygotowany na zwiększoną liczbę zakażeń koronawirusem. Podał, że jeśli chodzi o infrastrukturę szpitalną, to zajęte jest niecałe 2 tys. z ok. 6,5 tys. łóżek i ok. 80 z blisko 400 respiratorów.

- Mamy do dyspozycji w tej chwili blisko 6,5 tys. łóżek, ale (...) ta liczba może być bardzo szybko zwiększona do 8 czy 10 tys. - powiedział szef MZ.

Niedzielski wyraził przekonanie, że w najbliższym czasie należy spodziewać się kontynuacji trendu ok. tysiąca nowych zachorowań dziennie.

- Mam nadzieję, że nie będzie się to tak dynamicznie rozwijało, by ta liczba była większa. Nadal głównym przedmiotem monitorowania będzie liczba osób hospitalizowanych i liczba osób, które wymagają wspomagania tlenowego - dodał.

- Ostatnie liczby zakażeń to nie jest dla nas zaskoczenie. To konsekwencja powrotu do normalnego funkcjonowania. To powrót m.in do standardowych form pracy, do większych interakcji społecznych - powiedział Niedzielski.

- Najważniejszym wskaźnikiem epidemii jest liczba osób hospitalizowanych i osób pod respiratorami. Te liczby są stabilne, nie rosną tak jak dzienne liczby zakażeń. Nasz system ochrony zdrowia jest przygotowany do przyjęcia większej liczby pacjentów - zapewnił minister.

Niedzielski zaapelował "o stosowanie podstawowych zasad reżimu sanitarnego: dystansu, dezynfekcji i noszenia maseczki". - To najlepsze oręże walki z koronawirusem - zaznaczył.

Ministerstwo podało w poniedziałek, że w związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1979 osób, a pod respiratorem jest 83 chorych.

Ostatniej doby wykonano ponad 12,2 tys. testów na obecność koronawirusa i wykryto 748 nowych przypadków. W niedzielę resort informował o wykonaniu w ciągu doby ponad 18,9 tys. testów i potwierdzeniu 910 nowych przypadków. W sobotę MZ informowało zaś o wykonaniu ponad 20 tys. testów i o 1002 nowych zakażeniach.

Od 4 marca, kiedy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, łącznie zanotowano ich dotąd 79 tys. 988. 2298 z tych osób zmarło. Liczba przebadanych osób przekroczyła 3 mln.