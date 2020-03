Mimo wszelkich trudności, powinniśmy wspólnie zadbać o to, by dzieci i młodzież miały możliwość nauki także w warunkach domowych, dlatego ruszyła Akcja Edukacja, czyli szkoła online - informuje Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza dama nagrała wideo zachęcające do zdalnej nauki.

Zdjęcie Agata Kornhauser-Duda na nagraniu opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta. /YouTube.com /

W krótkim nagraniu opublikowanym na stronie prezydent.pl Agata Kornhauser-Duda zauważyła, że "mamy wyjątkowy, niełatwy dla nas wszystkich czas". Przekonywała, że "mimo wszelkich trudności powinniśmy wspólnie zadbać o to, by dzieci i młodzież miały możliwość nauki także w warunkach domowych, dlatego ruszyła #AkcjaEdukacja, czyli szkoła online".

"Serdecznie zapraszam wszystkich i bardzo zachęcam, by skorzystać z tej formy edukacji. My rodzice i nauczyciele zróbmy wszystko, by nasze dzieci i uczniowie jak najlepiej wykorzystali ten czas" - przekonywała pierwsza dama na nagraniu.

Do Akcji Edukacji można dołączyć, wchodząc na stronę www.gov.pl/zdalnelekcje.

Platforma ta została przygotowana przez Zespół GovTech Polska we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Naukową Akademicką Siecią Komputerową.

Aby zmniejszyć skalę rozprzestrzeniania się koronawirusa, od poniedziałku do 25 marca szkoły i przedszkola w kraju są zamknięte. Nauczyciele mają pozostać w gotowości do pracy.