Andrzej Duda: Nie będę organizował dużych spotkań w związku z kampanią

"Podjąłem decyzję, że nie będę organizował dużych spotkań w związku z moją kampanią prezydencką. To są spotkania, na które przychodzą setki osób. Nie chcę narażać ludzi" - powiedział w poniedziałek po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda

W poniedziałek wieczorem prezydent Andrzej Duda spotkał się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem.

"Rozmawialiśmy o tym, jaka jest bieżąca sytuacja w tej chwili, jeżeli chodzi o rozwój niebezpieczeństwa związanego z pojawieniem się na naszym terenie koronawirusa. Niestety, są w ciągu dzisiejszego dnia (...) kolejne zachorowania" - powiedział prezydent. Dodał, że jest bardzo prawdopodobne, że chorych będzie znacznie więcej.

Prezydent poinformował, że w związku z zagrożeniem koronawirusem nie będzie organizował dużych spotkań w kampanii wyborczej.

"Podjąłem decyzję, że nie będę organizował tych dużych spotkań w związku z moją kampanią prezydencką, bo to są spotkania, na które przychodzą setki osób, ja jestem za to ogromnie wdzięczny, ale rzeczywiście (...) wydaje mi się, że ryzyko tego, że może dojść przez to do rozprzestrzenienia się koronawirusa, jest zbyt wielkie. Ja nie chcę ludzi, którzy przychodzą na te spotkania, narażać" - podkreślił prezydent.