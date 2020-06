Minister zdrowia Łukasz Szumowski to największy chyba zawód ostatnich miesięcy. Człowiek, który udawał nadzieję, a kiedy opadły maski zobaczyliśmy prawdziwą twarz rządu PiS - twarz konfliktu interesów, korupcji i nieudacznictwa - mówiła podczas debaty nad wotum nieufności Barbara Nowacka (KO). W trakcie wystąpienia Nowackiej doszło również do ostrej wymiany zdań posłów KO z ministrami i posłami PiS, w wyniku której zarządzono krótką przerwę. Opozycja zarzucała prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, że po zwróceniu uwagi przez lidera PO Borysa Budki w związku z ignorowaniem wystąpienia Nowackiej, nazwał posłów opozycji "chamską hołotą".

Zdjęcie Borys Budka i Barbara Nowacka /Radek Pietruszka /PAP

Nowacka uzasadniając wniosek oceniła, że minister Szumowski to "największy chyba zawód ostatnich miesięcy", człowiek, "który udawał nadzieję". "A kiedy opadły maski zobaczyliśmy prawdziwą twarz rządu PiS - twarz konfliktu interesów, korupcji i nieudacznictwa" - mówiła posłanka KO.

Jej zdaniem, Szumowski jako minister zdrowia nie dał rady, bo "padały" szpitale powiatowe, nadal są długie kolejki i trwa kryzys lekowy. "A polski internet aż huczy od zbiórek na dzieci, na chorych ludzi, na sprzęt medyczny, to również pana wina" - mówiła Nowacka.

Oceniła, że Szumowski nie przygotował kraju na pandemię koronawirusa i brak było środków ochrony dla personelu medycznego, jak i pacjentów. "Brak przemyślanego procesu zamrażania i brak strategii odmrażania" - stwierdziła.

Posłanka KO powiedziała, że Szumowski głosował przeciwko zwiększeniu liczby testów wykonywanych u lekarzy i pracowników służby zdrowia. "Jako jeden z nich, czy jako zdrajcą tej grupy zawodowej?" - pytała.

Zarzuty pod adresem prezesa PiS

W pewnym momencie szef PO Borys Budka zwrócił się do ministrów i polityków PiS, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którzy rozmawiali stojąc przy ławach rządowych. Wezwał ich, by usiedli. "To nie jest pana folwark panie prezesie" - powiedział Budka do Kaczyńskiego.

Wicepremier Piotr Gliński odparł wtedy, że wotum nieufności, to "hucpa i skandal". Prowadzący obrady wicemarszałek Ryszard Terlecki zwracał uwagę Budce, zarządził kilkuminutową przerwę.

Nowacka powiedziała następnie, że "ma wrażenie, iż pan poseł Kaczyński" nazwał posłów PO "hołotą". Budka odniósł się również do tej sytuacji na Twitterze. "Skandaliczne zachowanie posła Kaczyńskiego i ministra Szumowskiego. W czasie wystąpienia posłanki Barbary Nowackiej przedstawiającej uzasadnienie wniosku o odwołanie ministra zdrowia Kaczyński nazywa posłów opozycji 'chamską hołotą'. Prawdziwa twarz PiS. Buta i arogancja" - napisał Budka.

Z kolei zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel odnosząc się do tej sytuacji pisząc na Twitterze, że "prezes Jarosław Kaczyński powie słowo prawdy o zachowaniu części posłów i nagle wielkie poczucie krzywdy". "Polecam lekturę sejmowych stenogramów, tam jest przytoczona część tego, co dzieje się w ławach opozycji" - napisał poseł PiS.

Ostre słowa Nowackiej do Kaczyńskiego

Po wznowieniu Nowacka stwierdziła, że zanim powróci do przedstawiania wniosku o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, chciała powiedzieć, że "'lepsizm' pana prezesa (PiS Jarosława Kaczyńskiego - PAP) słyszała już parę razy".

"Wtedy, kiedy wchodził na ten cmentarz, na który ja wejść nie mogłam, bo wtedy jego ból był większy od mojego. Na ten sam cmentarz, na którym leży moja matka - ofiara katastrofy smoleńskiej on wszedł składać kwiaty swojej matce i swojemu bratu, a inni nie mogli. I teraz dzisiaj śmie mnie wyzywać..." - mówiła Nowacka, po czym wicemarszałek Terlecki wyłączył jej mikrofon.

Nowacka po ponownym włączeniu mikrofonu krytykowała PiS. "Po raz kolejny widzimy to, czym jest PiS - nowa solidarność buduje się wśród ludzi - tych obrażanych i poniżanych, tych, którzy wspierali chorych, którzy szyli maseczki, a PiS zaprezentował nam po raz kolejny swoją dojną zmianę. Arogancja, którą widzieliśmy tutaj na sali, korupcja, nepotyzm - to są wasze imiona nowa elito z PiS" - mówiła.

"Arogancja to było wasze imię przez lata"

Posłanka KO argumentując wniosek o wotum nieufności mówiła, że minister Szumowski powołał w 2019 r. Agencję Badań Medycznych.

"Potem okazuje się, że kwietniu 2020 r. konkurs na 19 mln zł wygrywa firma BrainScan, której udziałowcem jest Life Science, którego właścicielem jest brat i żona ministra Szumowskiego - projekt medyczny dotyczący COVID-19 - to jest konflikt interesów. Po naszej kontroli, posłów Jońskiego i Szczerby, pieniądze nie zostały wypłacone, ale 200 mln zł w latach 2015-2020 poszło na spółki związane z panem ministrem Szumowskim" - powiedziała Nowacka.

"Jakie są tego efekty? W jednym z wniosków czytamy 'wdrożenie wyników projektu nastąpi poprzez sprzedaż licencji globalnej firmie farmaceutycznej'. Tak wstajecie z kolan pseudopatrioci?" - dodała.

Zdaniem posłanki KO na pandemii "zarabiali znajomi ministra".

"Mówimy: mamy dość. I Polacy i Polki mają dość tego, co uprawiacie, tych konfliktów interesów, które kryjecie i które będziecie firmować - korupcji, nepotyzmu, tej waszej dojnej zmiany. Ja wiem, że dzisiaj obronicie ministra Szumowskiego, ale jego grzechy spadają na was, jego niedopatrzenia, konflikty interesów, ludzie widzą, że go kryjecie i ludzie was rozliczą szybciej niż wam się wydaje, a ministra czeka i prokurator i komisja śledcza i to jest twarde zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej" - powiedziała Nowacka.

"Arogancja to było wasze imię przez lata, to się kończy" - dodała pod adresem polityków PiS.