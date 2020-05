Badanie: 7 proc. rodziców mówi, że jego dziecko nie ma sprzętu do nauki online

61 proc. rodziców deklaruje, że jego dziecko ma na wyłączność sprzęt do nauki online, według 7 proc. – w ich domu brakuje odpowiedniego sprzętu do zdalnej nauki – wynika z badania na zlecenie Nationale-Nederlanden. Większość badanych rodziców twierdzi, że jest niezbędna do prawidłowego przebiegu edukacji zdalnej.

Zdjęcie Lekcje online; zdj. ilustracyjne /KFP /Reporter

Na pytanie, jak organizowany jest w rodzinie sprzęt do zajęć online, 61 proc. badanych zadeklarowało, że jego dziecko ma odpowiednie urządzenie na wyłączność. 32 proc. rodziców stwierdziło, że dziecko współdzieli komputer lub laptop z rodzicami albo z rodzeństwem. Część rodziców przyznaje, że współdzielenie komputera z dziećmi uniemożliwia im pracę zdalną.

Reklama

Większość rodziców mówi, że jest niezbędna w prawidłowym przebiegu edukacji zdalnej. Prawie 30 proc. twierdzi, że poziom przygotowania szkoły jest słaby i to na nich głównie spoczywa organizacja zdalnej nauki. W ocenie 7 proc. badanych, ich rola w edukacji zdalnej dziecka jest kluczowa, bo szkoła jest bardzo źle przygotowana na kształcenie online.

Zdaniem 44 proc. badanych szkoła jest dobrze przygotowana do prowadzenia zajęć na odległość, ale i tak konieczna jest pomoc dzieciom z lekcjami. Co piąty rodzic stwierdził, że nie musi wspierać dzieci w zdalnej edukacji, bo poziom przygotowania szkoły do zajęć jest bardzo dobry, a materiały przesyłane przez nauczycieli są angażujące i łatwe do zrozumienia.

Badanie zostało zrealizowane w pierwszej połowie marca na próbie 1378 osób dorosłych, mających dzieci. Jest częścią raportu "Rodzina przyszłości", przygotowanego przy współpracy z ośrodkiem badawczym DELab UW i Fundacją Digital University.