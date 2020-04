Bilans COVID-19 w Polsce w sobotę

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 8742. Zmarło do tej pory 347 z nich. W sobotę poinformowano o 363 nowych zakażeniach i 16 zgonach. Według danych Ministerstwa Zdrowia do tej pory wyzdrowiało 981 osób.

Ministerstwo Zdrowia rano podało informacje o wykryciu 184 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 i śmierci siedmiu osób, natomiast po południu - o 179 nowych zakażeniach i dziewięciu zgonach. Łącznie sobotni bilans wyniósł: 363 nowe przypadki koronawirusa i 16 zgonów.

Dzień wcześniej resort zdrowia informował o 461 nowych zakażeniach i 18 zgonach, w czwartek - o 336 nowych zakażeniach i 28 zgonach, a w środę - o 380 nowych przypadkach i 23 zgonach.

Najwięcej zakażeń potwierdzono dotąd w woj. mazowieckim - 1936, tam też odnotowano najwięcej zgonów - 107. W woj. śląskim zachorowało 1273 osób, z których 69 zmarło. W woj. dolnośląskim odnotowano do tej pory 949 zakażeń i 30 zgonów, w woj. wielkopolskim - 898 zakażeń i 49 zgonów, w woj. łódzkim - 640 zakażeń i 10 zgonów, w woj. małopolskim - 630 zakażeń i 16 zgonów, w woj. kujawsko-pomorskim - 398 zakażeń i 16 zgonów, w woj. podlaskim - 316 zakażeń i 3 zgony, w woj. lubelskim - 293 zakażeń i 10 zgonów, w woj. opolskim - 271 zakażeń i 13 zgonów, w woj. podkarpackim - 259 zakażeń i 15 zgonów, w woj. zachodniopomorskim - 249 zakażeń i 2 zgony, w woj. pomorskim - 207 zakażeń i 2 zgony, w woj. świętokrzyskim - 203 zakażenia i 4 zgony, w woj. warmińsko-mazurskim - 139 zakażeń i 1 zgon, w woj. lubuskim - 81 zakażeń, żadnego zgonu.

Według danych resortu, do tej pory wyzdrowiało 981 osób. W sobotę poinformowano o 115 ozdrowieńcach, w piątek - o 92, w czwartek - o 106.

Wykonano 192 tys. 960 testów na obecność koronawirusa, z czego w ciągu ostatniej doby - ponad 13,3 tys. W piątek ministerstwo informowało o 10,5 tys. testów wykonanych w ciągu doby, a w czwartek - o 12,5 tys.