Dekret odwołujący do 29 marca wszystkie planowe godziny mszy w kościołach i kaplicach diecezji gliwickiej wydał tamtejszy biskup Jan Kopiec. Kościoły mogą zostać otwarte, możliwa ma być spowiedź. Pogrzeby będą odbywały się tylko na cmentarzach.

Zdjęcie Mszy nie będzie; zdj. ilustracyjne /Krzysztof Mania/KFP /Reporter

Jak wynika z dekretu opublikowanego w sobotę m.in. na stronach gliwickiej kurii, bp Kopiec wydał go w związku z wprowadzeniem w piątek stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce i "mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa".

Zgodnie z dekretem odwołane zostają planowe godziny mszy we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji gliwickiej. Kapłani mają odprawiać przewidziane msze w kościołach parafialnych lub kaplicach, według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu (sine populo).

"Udzielam prawa binacji i trynacji"

"Nakazuję jednocześnie odprawienie jednej Mszy św. każdego dnia do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii; z powodów duszpasterskich udzielam prawa binacji i trynacji (dwukrotne lub trzykrotne odprawienie mszy przez jednego kapłana - przyp. red.)" - napisał bp Kopiec.

Ze względu na decyzję o sprawowaniu mszy bez udziału ludu, biskup udzielił diecezjanom i innym osobom przebywającym na terenie diecezji gliwickiej dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej mszy. Jednocześnie przypomniał o możliwości uczestniczenia w mszy za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

Ograniczenia podczas pogrzebów

Dekretem zawieszone zostały też nabożeństwa "Gorzkich żali" i "Drogi Krzyżowej" we wszystkich kościołach i kaplicach. Podtrzymane została też decyzja o zawieszeniu rekolekcji, misji parafialnych, wyjazdów i spotkań formacyjnych.

Biskup gliwicki zdecydował, że uroczystości pogrzebowe należy w tej diecezji ograniczyć jedynie do cmentarza, a obecność uczestników - do najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale bez udziału wiernych lub później, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego.

Bp Kopiec zalecił ponadto otwarcie kościołów, celem umożliwienia indywidualnej modlitwy, przy zastrzeżeniu, by w kościele nie przebywało jednorazowo więcej, niż 50 osób. Zalecił organizację dyżurów w konfesjonałach w ciągu dnia.

Udawanie się do chorych jedynie w sytuacji zagrożenia życia

Zgodnie z zaleceniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski zwierzchnik diecezji gliwickiej zachęcił kapłanów i osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej w swoich wspólnotach codziennie o godzinie 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim, a wiernych do tej modlitwy w ich domach.

Biskup zawiesił posługę nadzwyczajnych szafarzy komunii - do odwołania. Kapłanom polecił natomiast udawać się do domów chorych osób jedynie w sytuacji zagrożenia życia, zawsze z zachowaniem należytych środków ostrożności. Kapłani powinni zachować obowiązek rezydencji, pozostając do dyspozycji wiernych.

Kuria Diecezjalna w Gliwicach ma być czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-12; dyżur będzie pełnił pracownik kancelarii oraz sądu biskupiego - pod kątem najpilniejszych spraw. Pozostali pracownicy kurii mają być do dyspozycji przełożonych pod telefonami, a wierni - załatwiać potrzebne sprawy za pośrednictwem księży.

Stan zagrożenia epidemicznego

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się do biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej mszy świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

W sobotę o godz. 20.00 TVP 1 i TVP Info wyemitują orędzie szefa KEP związane ze stanem zagrożenia epidemicznego w kraju. "W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zachęcam do skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach świętych" - napisał na Twitterze abp Gądecki.

W związku z obecną sytuacją msze nie są odprawiane we Włoszech. W czwartek o zamknięciu kościołów zdecydowała diecezja w Rzymie.