Boże Ciało w dobie epidemii

Tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywana potocznie Bożym Ciałem, odbędzie się 11 czerwca. Niektóre diecezje zdecydowały, że ze względu na sytuację epidemiczną procesje nie przejdą ulicami, ale ograniczą się do przejścia wokół kościoła.

Diecezja warszawsko-praska

W wydanych w komunikacie liturgicznym w sprawie procesji Bożego Ciała, biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński zaznaczył, że "nie powinny one odbywać się między parafiami".

Zalecił, aby księża proboszczowie przygotowali je na terenie przykościelnym z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa.

"Przygotowanie uroczystości i przebieg liturgii wymagają zachowania wszystkich zaleceń sanitarnych, a więc dystans społeczny oraz zasłanianie twarzy" - zaznaczono.

Biskup warszawsko-praski zachęcił, "aby w tym dniu umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu w formie prywatnej".

Sandomierz, Wrocław, Katowice

Podobną decyzję podjęła diecezja sandomierska. "W tym roku procesje eucharystyczne w uroczystość Bożego Ciała odbędą się na terenie przykościelnym wokół świątyni. Będzie zachowana tradycja modlitwy przy czterech ołtarzach" - poinformowała kuria.

Procesje Bożego Ciała mogą organizować wokół kościoła również parafie we Wrocławiu i w Katowicach.

Na Śląsku kościoły nie będą musiały budować czterech ołtarzy.

Podobnie w Płocku

Kuria Diecezjalna Płocka opublikowała komunikat dyrektora tamtejszego wydziału duszpasterskiego ks. Jarosława Kamińskiego, w którym wskazano w porozumieniu z biskupem Piotrem Liberą i po konsultacjach w kapłanami, w jaki sposób należy zorganizować obchody Bożego Ciała.

"Z racji na zaistniałą sytuację zmuszeni jesteśmy zrezygnować z tradycyjnej procesji Bożego Ciała ulicami parafii. Tradycyjną procesję ulicami parafii należy zastąpić procesją wokół kościoła parafialnego, trzy procesyjne obejścia kościoła" - zaznaczono m.in. w komunikacie. Jak wspomniano, "w parafiach, w których niemożliwe jest procesyjne obejście kościoła, procesja powinna odbyć się na placu, terenie przykościelnym lub w samej świątyni".

W informacji wydziału duszpasterskiego diecezji płockiej wyjaśniono m.in., iż w dogodnym miejscu przy kościele należy przygotować jeden ołtarz, przy którym będą odprawione kolejne trzy stacje procesji Bożego Ciała, natomiast czwarta stacja odbywać się będzie we wnętrzu świątyni. "Mając na względzie zalecenia sanitarne władz państwowych, szczególnie zachowanie dystansu społecznego, proszę zachęcić parafian do uczestnictwa w tej formie Bożego Ciała poprzez modlitwę w świątyni, ale również obecność na terenie przykościelnym" - podkreślono.

Jak podano w komunikacie, hasłem tegorocznych obchodów Bożego Ciała będzie: "Św. Jan Paweł II - żarliwy czciciel Eucharystii".

W Krakowie bez ograniczeń liczby wiernych

We wskazaniach w sprawie procesji Bożego Ciała metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski i kanclerz kurii ks. Tomasz Szopa, powołując się na rozporządzenie rządu z 29 maja, napisali, że z zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zgromadzenia religijne mogą się odbywać niezależnie od liczby ich uczestników.

"Zachęcam duszpasterzy, aby jak co roku organizowali procesje Bożego Ciała do czterech ołtarzy. Wiernych natomiast gorąco zachęcam do włączenia się w przygotowania do procesji oraz do licznego w nich udziału" - napisał abp Jędraszewski.

Przypomniał przy tym o konieczności utrzymywania odpowiednich odległości między uczestnikami procesji lub zasłaniania ust i nosa.

Przemarsz wiernych w Krakowie rozpocznie się o godz. 9 na Wawelu. Następnie przejdą oni na Rynek i Bazylikę Mariacką.