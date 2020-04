W Wielki Czwartek w Kościele katolickim rozpocznie się Triduum Paschalne. Treścią liturgii będzie misterium Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. "Niech nasze domy staną się w tych dniach Wieczernikiem" - powiedział bp Jerzy Mazur.

Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji, bp Jerzy Mazur, podkreślił, że czas epidemii to próba wiary i miłości.

"By wyjść zwycięsko, trzeba prosić o światło Ducha Świętego i moc Jego darów oraz wzorem misjonarzy dostosować się do istniejących warunków, wypracowując nowy sposób myślenia i działania. Domy rodzinne powinny stawać się domowymi kościołami" - podkreślił bp Mazur.

Zaapelował, aby nie narzekać, ale docenić wartość lektury Pisma Świętego, modlitwy różańcowej i "Koronki do Bożego Miłosierdzia", którego świat dziś szczególnie potrzebuje.

"Nie tylko śledźmy transmisje liturgii w czasie Triduum Paschalnego, ale także przenieśmy ich istotną treść na grunt życia rodzinnego. Niech nasze domy staną się Wieczernikiem. Celebrowany tego dnia w świątyniach obrzęd umycia nóg jest zaproszeniem do służby tym, którzy są obok nas" - powiedział bp Mazur.

"W Wielki Piątek nie będzie można fizycznie uczestniczyć w liturgii Męki Pańskiej, ale możemy stawać w domu przed krzyż i adorować go" - zwrócił uwagę biskup.

Bp Mazur zachęcał, aby myśleć nie tylko o śmierci i zagrożeniach, ale skoncentrować się na zbawieniu, które jest celem życia chrześcijanina. "Ważna jest troska o życia w stanie łaski uświęcającej, dlatego korzystajmy ze spowiedzi, jeśli jest możliwość" - powiedział biskup.

Poszukiwanie rozwiązań

Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji podkreślił, że epidemia zmusza, aby szukać właściwych rozwiązania.

"W wielu krajach afrykańskich w niedzielę wspólnoty gromadzą się na nabożeństwie słowa, któremu przewodniczy katechista. On przygotowuje ludzi do przyjęcia sakramentów. Chóry same przygotowują śpiewy na liturgię - tak więc wspólnota Kościoła tętni życiem dzięki ludziom świeckim" - zauważył bp Mazur.

Odnosząc się do kwestii przenoszenia wydarzeń religijnych na inny termin, wspomniał o Ghanie, gdzie uroczystość Bożego Ciała ze względu na przypadającą w czerwcu porę deszczową jest przeniesiona na październik.

"Patrząc na Wschód, kiedy kościoły były pozamykane i brakowało kapłanów, ludzie nie przestali wierzyć, ale szukali sposób umacniania się w wierze. Różaniec stał się katechizmem czasów łagrów i prześladowań" - powiedział bp Mazur.

Przytoczył przykład Michaiła, który mieszkając we Władywostoku, raz w roku leciał samolotem do miasta Chmielnicki, by przystąpić do spowiedzi i przyjąć komunię świętą. "Na co dzień korzystał z transmisji mszy świętej" - powiedział bp Mazur.

Nawiązując do papieskiej adhortacji "Querida Amazonia", bp Mazur podkreślił, że "tylko wspólne zaangażowanie duchownych i świeckich w otwartości na Ducha Świętego pomoże przeprowadzić Kościół przez niełatwe czasy". Jak mówi papież Franciszek, "nadszedł wasz czas. Nieście Dobrą Nowinę poprzez swój styl życia, gdziekolwiek się znajdujecie i jakikolwiek wykonujecie zawód" - powiedział bp Mazur.

Triduum Paschalne

Obchody Triduum Paschalnego Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynają się wieczorną mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, celebrowaną w Wielki Czwartek, a kończą nabożeństwem nieszporów, odprawianym w Niedzielę Wielkanocną.

Nazwy Triduum Paschalne używa się od 1929 r. Wcześniej mówiono o Triduum Sacrum. Łacińskie słowo triduum oznacza dokładnie trzy dni.

Wielki Czwartek upamiętnia moment ustanowienia Najświętszego Sakramentu - przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa oraz ustanowienia sakramentu Eucharystii.

Wielki Piątek poświęcony jest przeżyciom związanym z męką i śmiercią Chrystusa.

Wielka Sobota to dzień oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. W świątyniach przez cały dzień trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.

Wieczorem w kościołach rozpoczyna się Wigilia Paschalna, w czasie której zapalany jest Paschał, wierni śpiewają "Alleluja" oraz odbywa się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Ostatnim akcentem jest wezwanie do udziału w procesji rezurekcyjnej, która w warunkach polskich bywa przenoszona na niedzielny poranek.