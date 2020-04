W Ciechanowie (woj. mazowieckie) na otwartych przestrzeniach miejskich między budynkami wielorodzinnymi, w sumie w dziewięciu miejscach, odbędą się od 27 kwietnia do 6 maja koncerty muzyczne. Wystąpią m.in. Kasia Kowalska, Alicja Szemplińska i Filip Czyżykowski - zapowiedział w środę, 22 kwietnia, Urząd Miasta.

Informując o cyklu wydarzeń muzycznych, ciechanowski samorząd zaapelował do mieszkańców miasta "o wysłuchanie koncertów z okien lub balkonów mieszkań". "W przypadku obecności na terenie lub w pobliżu miejsca odbywania się koncertów należy zachować od siebie bezpieczną odległość 1,5 metra, zakryć usta i nos oraz przestrzegać zasad sanitarnych" - podkreślono m.in. w komunikacie.

Według Urzędu Miasta Ciechanowa, nad bezpieczeństwem w trakcie koncertów czuwała będzie Straż Miejska oraz policja, natomiast same wydarzenia będą transmitowane poprzez internetową stronę portalu społecznościowego tamtejszego samorządu oraz COEK STUDIO.

"W Ciechanowie, w czasie stanu epidemii, zrealizowany zostanie wyjątkowy projekt muzyczny. Artyści wystąpią na otwartych przestrzeniach miejskich między budynkami wielorodzinnymi. Będzie można ich wysłuchać z okien i balkonów. W dziewięciu miejscach na żywo zagrają i zaśpiewają: Kasia Kowalska, Alicja Szemplińska, Konstancja Molewska, Filip Czyżykowski, Łukasz Juszkiewicz, Edyta Szewczyk, Wojtek Gęsicki, Szymon Ostromecki oraz Horyzonty. Odbędzie się też pokaz tańca ognia" - oznajmił w środę Urząd Miasta.

Prezydent miasta: Szukamy alternatyw

Jak przypomniał prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, nawiązując do trwającej epidemii koronawirusa, "ludzie kultury w tym trudnym czasie mają ograniczoną możliwość realizacji swojej pracy i pasji". Wspomniał przy tym, iż na całym świecie koncerty muzyczne na żywo są odwoływane, na czym cierpią nie tylko pracownicy tej branży, ale przede wszystkim odbiorcy.

"Większość wydarzeń kulturalnych przenosi się do sieci. W Ciechanowie mieliśmy zaplanowane na ten rok duże koncerty z udziałem świetnych i znanych artystów. Większość z nich może się nie odbyć z uwagi na wprowadzone ograniczenia. Jednak razem z miejską jednostką kultury szukamy alternatyw i sposobów dotarcia do mieszkańców" - powiedział Kosiński, odnosząc się do planowanego cyklu koncertów.

Pierwszy z nich, jak zapowiedział ciechanowski Urząd Miasta, odbędzie się 27 kwietnia o godz. 18. na osiedlu "Aleksandrówka II", gdzie wystąpi Alicja Szemplińska; ostatni zaplanowano na 6 maja, także o godz. 18., ale już na osiedlu "Płońska", gdzie pojawi się Szymon Ostromecki. Koncert Kasi Kowalskiej ma odbyć się 2 maja, również o godz. 18., na osiedlu "Aleksandrówka II". Z kolei 5 maja, o godz. 20., na osiedlu "Płońska" wystąpi grupa MAORI z pokazem tańca z ogniem.

Cykl wydarzeń jest współorganizowany przez Urząd Miasta oraz Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO.