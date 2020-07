Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad przepisami, które od września pozwolą na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Już wcześniej minister edukacji Dariusz Piontkowski zapowiedział, że chce, aby od nowego roku szkolnego uczniowie wrócili do nauki prowadzonej w tradycyjny sposób.

Zdjęcie Szef MEN Dariusz Piontkowski /Rafal Gaglewski /Reporter

Rzeczniczka MEN Anna Ostrowska mówi, że resort pracuje nad odpowiednimi regulacjami prawnymi w tym zakresie. "

Gdyby pojawiło się ognisko epidemii albo realne zagrożenie dla zdrowia czy życia uczniów oraz nauczycieli, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii sanepidu, będzie mógł szybko zareagować. Kluczowa jest tu również rola kuratora oświaty" - mówi Anna Ostrowska.



Rzeczniczka podkreśla, że MEN pracuje też nad udoskonaleniem narzędzi do zdalnej nauki, aby nauczyciele i dyrektorzy mogli korzystać z tych rozwiązań jako uzupełnienie metod ich pracy.

"Rozwijamy platformę edukacyjną epodreczniki.pl, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Wprowadzamy nowe funkcjonalności tak, aby dostosować to narzędzie do potrzeb szkół" - mówi Ostrowska.



Na początku lipca minister edukacji powiedział, że ostateczne decyzje, dotyczące powrotu do szkół, będzie podejmował po konsultacjach z Głównym Inspektorem Sanitarnym i ministrem zdrowia.