Podczas piątkowej (4 września) konferencji prasowej MZ przedstawiło nową listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami. W strefie czerwonej są trzy powiaty, a w strefie żółtej siedem - podano. Oznacza to, że liczba powiatów w strefach zmniejszyła się z 18 do dziesięciu.

W kategorii czerwonej znalazły się powiaty: limanowski, pajęczański i Nowy Sącz. W strefie żółtej: przeworski, łowicki, lipski, kolski, konecki, nowosądecki i kłobucki - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Jak podał wiceminister, dziesięć powiatów znalazło się z kolei na liście "zagrożone". Oznacza to, że mogą one niebawem trafić do jednej ze stref. Są to powiaty: łańcucki, kościerski, otwocki, Skierniewice, ostrowski, starogardzki, nowotarski, tatrzański, żuromiński i wieluński.



"W powiatach, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia związane z koronawirusem, dochodzi do mniejszej liczby zakażeń, działania przynoszą efekt" - ocenił Kraska.

"Stworzenie dwóch kategorii - czerwonej i żółtej - spowodowało, że notuje się tam mniej coraz zakażeń. Czyli system punktowy, powiatowy w tej chwili działa. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy prowadzić tę politykę, bo widzimy, że ona przynosi dobre efekty" - dodał.

Liczne zmiany w strefach

Przypomnijmy, że zgodnie z zasadami ogłoszonymi w ubiegłym tygodniu, w czerwonej (najbardziej restrykcyjnej) strefie było siedem powiatów: nowotarski, lipski, łowicki, pajęczański, wieluński, kolski i Nowy Sącz.

W ubiegłym tygodniu w strefie żółtej pozostawało z kolei jedenaście powiatów: rybnicki, tatrzański, przemyski, żuromiński, limanowski, kartuski, konecki, nowosądecki, kłobucki, bartoszycki i Kraków.



Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.

Najnowsze obostrzenia wprowadzają spore zmiany na dotychczasowej liście czerwonych i żółtych stref. Czerwona strefa pomniejszyła się o cztery powiaty. W strefie tej pozostały powiaty Nowy Sącz i pajęczański, z kolei limanowski przeskoczył ze strefy żółtej do czerwonej.



W strefie żółtej też zaszły spore zmiany. W powiecie łowickim sytuacja uległa poprawie - ze strefy czerwonej przeskoczył on do żółtej. Podobnie stało się z powiatami: lipskim i kolskim. Z kolei niezmiennie w strefie żółtej pozostają powiaty: konecki, nowosądecki i kłobucki. Nowością w strefie żółtej jest powiat przeworski z woj. podkarpackiego.



Z listy czerwonych i żółtych stref z poprzedniego tygodnia znikają z kolei powiaty: nowotarski, wieluński, rybnicki, tatrzański, przemyski, żuromiński, kartuski, bartoszycki i Kraków.



Strefa czerwona. Jakie obostrzenia?

W "czerwonych" powiatach jest obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic wszędzie w przestrzeni publicznej. Wesela i inne imprezy rodzinne mogą się odbywać w grupie do 50 osób. Restauracje obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa oraz maksymalnie jedna osoba na cztery m kw. Kościoły i miejsca kultu religijnego mają limity maksymalnie jedna osoba na cztery m kw., do 150 osób na zewnątrz.

W powiatach w czerwonej strefie w kinach zajęte może być 25 proc. miejsc. Parki rozrywki i wesołe miasteczka są nieczynne. Targi i konferencje nie odbywają się. Siłownie, kluby i centra fitness mają ograniczenie - jedna osoba na 10 m kw. Wydarzenia sportowe mogą się odbywać, ale bez publiczności.

Strefa żółta. Obostrzenia

W "żółtych" powiatach w przestrzeni publicznej nie trzeba nosić maseczek lub przyłbic. Należy natomiast zachowywać 1,5-metrowy dystans społeczny. Obowiązuje także ograniczenie liczby osób na weselach i innych imprezach rodzinnych do 100. W restauracjach należy zakrywać usta i nos, jest też limit: jedna osoba na cztery m kw.

Limity obowiązują także w kinach - 25 proc. zajętych miejsc. W strefie żółtej przy organizacji targów i kongresów obowiązuje m.in. limit jedna osoba na cztery m kw. W parkach rozrywki i wesołych miasteczkach może przebywać jedna osoba na pięć m kw. Limity w siłowniach i centrach fitness to jedna osoba na siedem m kw. Wydarzenia sportowe mogą się odbywać, ale przy 25 proc. widowni.