Nie widzę powodu, żeby ósmoklasiści i maturzyści musieli siedzieć w maseczkach podczas egzaminów - podkreślił w czwartek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Zdjęcie Dariusz Piontkowski /Mateusz Marek /PAP

Piontkowski podczas konferencji prasowej w KPRM został zapytany, jak wyglądają przygotowania do egzaminów maturalnych i ósmoklasisty oraz czy matury będą odbywały się w reżimie sanitarnym, a uczniowie będą pisali egzamin w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.

"Przygotowujemy w tej chwili szczegółowy harmonogram i sposób organizacji egzaminów. Niedługo wyjdą odpowiednie rozporządzenia i zarządzenia dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej" - odpowiedział szef MEN.

Podkreślił, że reżim sanitarny będzie obowiązywał w dotarciu do budynku szkoły i podczas dotarcia do sali egzaminacyjnej - wówczas maseczka ochronna będzie obowiązywała wszystkich, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jak dodał, płyn dezynfekujący powinien stać przy wejściu do szkoły.

"Gdy uczeń usiądzie już w ławce to wówczas jego poprzednik będzie do niego odwrócony plecami, nie będzie z nim rozmawiał, bo to są przecież egzaminy pisemne, a nie ustne, więc na dzień dzisiejszy ja nie widzę powodu, żeby uczniowie musieli siedzieć w maseczkach podczas egzaminu" - powiedział Piontkowski.

Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w dniach od 16 do 18 czerwca. Egzaminy maturalne, ale tylko pisemne, zaczną się od 8 i zakończą 29 czerwca. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie przeprowadzony od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy - od 17 do 28 sierpnia