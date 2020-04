Do kiedy obowiązkowe maseczki? Rzecznik Ministerstwa Zdrowia odpowiada

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaskoczył wypowiedzią dotyczącą obowiązku zakrywania nosa i ust. "Noszenie masek przestanie być konieczne, gdy zostanie wynaleziona szczepionka" - stwierdził na czwartkowej konferencji prasowej dotyczącej luzowania obostrzeń w kraju. O tę wypowiedź został zapytany przez Wirtualną Polskę rzecznik resortu, Wojciech Andrusiewicz.

Na czwartkowej konferencji prasowej (16 kwietnia) premier Mateusz Morawiecki zapowiedział etapowe łagodzenie restrykcji związanych z epidemią koronawirusa od poniedziałku, 20 kwietnia.

Przypomnijmy - otwarte zostaną lasy i parki. Liczba osób w sklepach spożywczych zależeć będzie od powierzchni lokalu, nie - jak do tej pory - od liczby kas. Pracownicy sklepów będą poddawani kontrolom, m.in. temperatury ciała.

Z ograniczenia przemieszczania się bez dorosłego wyłączone będą osoby powyżej 13. roku życia. Więcej szczegółów TUTAJ.

Zaskakujące słowa ministra zdrowia

Głos w sprawie luzowania obostrzeń zabrał także minister zdrowia Łukasz Szumowski.

"Będziemy musieli nauczyć się żyć z epidemią przez najbliższy czas" - mówił. Zaznaczał, że możliwe, że jeszcze przez dwa lata będziemy musieli funkcjonować z takimi zasadami, jak chociażby brak kontaktu.

Z ust ministra padły też słowa, które wielu zdziwiły. "Noszenie masek przestanie być konieczne, gdy zostanie wynaleziona szczepionka" - zadeklarował.

Resort zdrowia odpowiada

"Obowiązek noszenia maseczek będzie trwać do momentu, aż szczepionka będzie w Polsce. Kiedy rozpoczniemy w Polsce szczepienia" - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik resortu zdrowia, Wojciech Andrusiewicz. Dopytywany o hipotetyczną sytuację - czy jeśli szczepienia, przykładowo, rozpoczną się na początku tygodnia, w poniedziałek, a dana osoba zostanie zaszczepiona dopiero w piątek, to czy właśnie do piątku będzie musiała zasłaniać twarz - nie był w stanie szczegółowo odpowiedzieć.

"Mówimy o perspektywie kilkunastu miesięcy" - podkreślił jednak.