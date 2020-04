Dobroszyce: 24 podopiecznych i pracowników ośrodka Caritas zakażonych koronawirusem

U 24 podopiecznych oraz pracowników Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przeprowadzone testy wykazały zakażenie koronawirusem. Jedna osoba spośród podopiecznych tego ośrodka w ciężkim stanie przebywa w szpitalu zakaźnym we Wrocławiu.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Rzecznik Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, Paweł Trawka, poinformował w poniedziałek (13 kwietnia), że testy na obecność koronawirusa zostały przyprowadzone u wszystkich 29 podopiecznych przebywających w Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach i ośmiu osób z personelu.

Reklama

Dodatnie wyniki wyszły u 18 podopiecznych oraz sześciu pracowników.

"Wszyscy nasi podopieczni czują się dobrze. Nie mają żadnych objawów, tj. podwyższonej temperatury czy kaszlu lub problemów z oddychaniem, mimo że każdy z nich cierpi na szereg współistniejących dolegliwości" - podkreślił rzecznik. Dodał, że osoby zakażone zostały oddzielone od osób zdrowych i przebywają w innej, odizolowanej części budynku. "Opiekuje się nimi personel ośrodka" - dodał Trawka.

Ciężki stan jednego z podopiecznych

Wcześniej jeden z podopiecznych ośrodka trafił do szpitala w Oleśnicy. Tam potwierdzono u niego zakażenie nowym patogenem. Pacjent został przewieziony do szpitala zakaźnego we Wrocławiu. Jego stan jest ciężki.

We wrocławskim szpitalu przebywa też jeden z pracowników ośrodka w Dobroszycach. Jego stan jest dobry.

Trudna sytuacja ośrodka

Dom Opieki w Dobroszycach jest placówką pobytu stałego, w której obecnie przebywa 30 osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie, wymagających całodobowej opieki. Do ośrodka z powiatowego Centrum Kryzysowego do Domu Opieki zostało przekazane 20 jednorazowych przyłbic, 20 kombinezonów i 200 maseczek.

"Te środki pozwolą nam zabezpieczyć placówkę przez kilka najbliższych dni. Dlatego zwracamy się do państwa z prośbą o przekazywanie wrocławskiej Caritas jednorazowych środków ochrony osobistej, tj. maseczek, przyłbic i kombinezonów oraz rękawiczek" - zaapelował rzecznik.

Dodał, że pomimo trudnej sytuacji, ośrodek bez zakłóceń realizuje swoje zadania wobec osób pozostających w placówce.