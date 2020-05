Wypłaciliśmy prawie 18 mln zł na finansowanie dodatkowego świadczenia dla personelu medycznego objętego ograniczeniem zatrudnienia - poinformował prezes NFZ Adam Niedzielski. Średnia wartość świadczenia dla lekarza to ok. 6 tys. zł, a w przypadku pozostałych zawodów - 2 tys. zł.

Zdjęcie Oddział intensywnej terapii dla pacjentów z koronawirusem w jednoimiennym szpitalu zakaźnym (wcześniej CSK MSWiA) w Warszawie /Leszek Szymański /PAP

Dodatkowe wynagrodzenie otrzymują medycy bezpośrednio zaangażowani w leczenie pacjentów z COVID-19. To rekompensata za pracę tylko w placówkach zajmujących się pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem Sars-CoV-2.



"Do wczoraj wypłaciliśmy 51 podmiotom prawie 18 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowego świadczenia dla personelu medycznego objętego ograniczeniem zatrudnienia. Średnia wartość świadczenia dla lekarza to ok. 6 tys. zł, a w przypadku pozostałych zawodów to ok. 2 tys. zł" - napisał w sobotę na Twitterze prezes NFZ.

Prawo do świadczenia mają osoby, które wykonują zawód medyczny (m.in. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, ratownicy medyczni) i mają bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (również osoby uczestniczące w transporcie tych pacjentów). Świadczenie mogą również otrzymać pracownicy placówek, które zajmują się leczeniem chorych na COVID-19 (szpitale jednoimienne lub szpitale z oddziałem zakaźnym).

Pieniądze na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister zdrowia.