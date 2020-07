Do odwołania zamknięty jest Urząd Miejski w Żmigrodzie na Dolnym Śląsku z powodu wykrycia u pracowników zakażenia koronawirusem. Burmistrz Żmigrodu apeluje do mieszkańców o zachowanie dystansu społecznego oraz zasłanianie nosa i ust.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Jacek Dominski/ /Reporter



Informację o zamknięciu Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie po stwierdzeniu zakażenia koronawirusem u kilku pracowników umieszczono na stornie internetowej urzędu.



Urząd został zamknięty do odwołania. Pobrano wymazy od pracowników, którzy mieli kontakt z osobami zakażonymi.

Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski zaapelował do mieszkańców o unikanie kontaktów z innymi osobami i zachowanie co najmniej dwóch metrów dystansu społecznego. "Apelujemy o zasłanianie nosa i ust, a także o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas - nie tylko dzisiaj i jutro, ale przez cały czas trwania epidemii - zależy zdrowie i życie nasze oraz najbliższych" - zwrócił się do mieszkańców Lewandowski.

Od wybuchu epidemii w gminie Żmigród wykryto 28 zakażeń, z czego 14 osób wyzdrowiało.