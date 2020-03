Dolny Śląsk: 42 osoby z podejrzeniem koronawirusa

Na Dolnym Śląsku 42 osoby są hospitalizowane z podejrzeniem koronawirusa. W przypadku dwóch osób mamy daleko idące podejrzenia. Czekamy jeszcze na wyniki testów - przekazał w niedzielę dziennikarzom wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Zdjęcie We Wrocławiu przebywa 26-latek z potwierdzeniem koronawirusa /JAROSLAW JAKUBCZAK/ POLSKA PRESS /East News

We Wrocławiu do tej pory potwierdzono jeden przypadek koronawirusa. Łącznie w Polsce obecność wirusa potwierdzono u ośmiu osób. W niedzielę resort zdrowia poinformował, że wykryto dwa nowe przypadki zarażenia.

Pacjent z Wrocławia z potwierdzonym zarażeniem koronawirusem to 26-letni mężczyzna, który w środę wrócił do Polski z Wielkiej Brytanii. Jest hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Mężczyzna sam zgłosił się w czwartek do szpitala.

Na niedzielnej konferencji prasowej wojewoda poinformował, że na Dolnym Śląsku kwarantanną lub izolacją objętych jest 911 osób, nadzorem epidemiologicznym - 421, a hospitalizowanych ze względu na podejrzenie zachorowania jest 42 pacjentów. "W przypadku dwóch osób mamy daleko idące podejrzenia. Czekamy jeszcze na wyniki testów" - powiedział wojewoda. Zaznaczył przy tym, że fakt, że pozostali pacjenci są w bardzo dobrej formie również nie wyklucza, że są oni zakażeni.

Okrutny dowcip mieszkańca Wrocławia

Obremski odniósł się także do incydentu, który miał miejsce na terenie Wrocławia. Na jednym z osiedli rozlepiono plakaty, których autor podawał się za rodziców mężczyzny, który leży w szpitalu przy ulicy Koszarowej i jest w stanie krytycznym. Na plakacie zalecano "zamknięcie dzieci w domach, niekorzystanie z wind i niedotykanie niczego w budynkach, gdyż nie wiadomo, co robił mężczyzna po przylocie". "Był to nieprawdopodobnie okrutny dowcip względem sąsiadów wywołujący panikę. Bardzo szybko podjęliśmy działania. Władze Wrocławia uruchomiły służby, które usunęły te fałszywe informacje" - powiedział wojewoda.

Co z uczniami w szkołach?

Dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk podkreślił, że rekomenduje dyrektorom szkół, by odwołali wycieczki zagraniczne, a także po Polsce. Apelował też o unikanie zgromadzeń skupiających wiele osób.

"Jest wiadomą rzeczą, że w dużych skupiskach łatwiej się zarazić. Jeśli będzie wysoka mobilność, jeśli nasza młodzież jakby nigdy nic będzie jeździć po Europie, to możemy sobie wszyscy napytać biedy" - mówił kurator.

Rzeczniczka wojewody dolnośląskiego Aleksandra Osman poinformowała też, że udało się już namierzyć wszystkich pasażerów, którzy podróżowali samolotem z wrocławskim pacjentem, u którego potwierdzono koronawirusa. "Do wszystkich pasażerów dotarły służby. Wszystkie te osoby są poddane procedurze" - przekazała.