- W poniedziałek przedstawiciele Kolegium Lekarzy Rodzinnych spotkają się z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim - powiedział w Polsat News rzecznik tej organizacji dr Michał Sutkowski. Dodał, że zastrzeżenia lekarzy dotyczą wytycznych ministerstwa zdrowia, które zaleca, aby lekarze osobiście badali w przychodni pacjentów, którzy mają objawy koronawirusa, przed skierowaniem ich na test.

Zdjęcie Dr Michał Sutkowski /ForumGwiazd /Agencja FORUM

"W środowisku lekarzy rodzinnych powstały uzasadnione obawy związane z istotnym zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i personelu medycznego POZ" - poinformowało w poniedziałek Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Reklama

To odpowiedź na przedstawioną w czwartek przez resort zdrowia nową strategię walki z pandemią koronawirusa.

Lekarze mają uwagi do planów Ministerstwa Zdrowia

Dr Michał Sutkowski, rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych, zapowiedział, że termin spotkania przedstawicieli tej organizacji z ministrem zdrowia wyznaczono na poniedziałek, na godz. 12:30.

- Spotykamy się, bo mamy wrażenie, że strategia i konferencja prasowa to dobry początek do konstruktywnych rozmów - stwierdził w Polsat News .

Dr Sutkowski wyjaśnił, że lekarze rodzinni mają uwagi do szczegółów w planie resortu na jesień.

- Dotyczą one głównie sytuacji, w których pacjenci będą pojawiać się w przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej - dodał.

"Pojawienie się pacjenta z koronawirusem to zagrożenie dla pacjentów"

Jego zdaniem trzeba zwrócić uwagę, że gdy w takiej placówce pojawi się objawowy pacjent, u którego potem potwierdzi się za pomocą testu zakażenie koronawirusem, konsekwencją będzie skierowanie zarówno personelu przychodni, jak i przebywających tam w tym momencie pacjentów na kwarantannę.

- Lekarze przyjmują wiele pacjentów z chorobami przewlekłymi. Pojawienie się takiego pacjenta to zagrożenie dla tych osób. One mówią nam, że to będzie dla nich dyskomfort - powiedział dr Sutkowski.

Jak dodał - lekarze rodzinni mają również postulaty dotyczące teleporad.