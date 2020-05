"Apeluję do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, by wrócił do swoich obowiązków i skupił się na tym, co dziś najważniejsze, a najważniejsza jest pomoc dla mikroprzedsiębiorców" - powiedział szef KPRM, poseł PiS Michał Dworczyk po interwencji poselskiej w warszawskim ratuszu.

Zdjęcie Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk, rzecznik rządu Piotr Mueller oraz poseł PiS Krzysztof Kubów. /Mateusz Marek /PAP

Dworczyk wyjaśnił, że wraz z dwoma innymi posłami PiS - szefem gabinetu politycznego premiera Krzysztofem Kubowem i rzecznikiem rządu Piotrem Müllerem - chciał dowiedzieć się, ile osób w urzędzie miasta i strukturach administracji zajmuje się sprawą pomocy, o jaką mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy, oraz uzyskać informacje dotyczące pomysłu warszawskiego ratusza, jak rozwiązać ten problem.

"Panowie prezydenci (wiceprezydenci Warszawy) przedstawili nam szereg informacji, wskazali na szereg wyzwań, z którymi muszą się mierzyć i zapewnili, że w ciągu najbliższych kilku tygodni te problemy zostaną rozwiązane przez zarząd miasta. My, oczywiście, podtrzymujemy taką deklarację, że jeżeli pan prezydent Trzaskowski nie radzi sobie z tą sytuacją, to oczywiście jako rząd możemy pomóc" - powiedział Dworczyk.

"Przy tej okazji muszę zaapelować do pana prezydenta Trzaskowskiego, którego dzisiaj też nie było, w każdym razie nas nie przyjął, więc zakładamy, że go nie było, żeby wrócił do swoich obowiązków i skupił się na tym, co jest dzisiaj najważniejsze, a najważniejsza jest pomoc dla mikroprzedsiębiorców" - dodał Dworczyk.

Dworczyk przypomniał, że rząd przeznaczy łącznie 400 mld zł na pomoc dla przedsiębiorców, a od 1 kwietnia mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na kwotę 5 tys. zł.

"W Warszawie ponad 110 tys. - według posiadanych przez nas danych - takich wniosków zostało złożonych. Na dzień wczorajszy według naszej wiedzy rozpatrzonych zostało nieco ponad 16 tys. wniosków" - mówił szef KPRM.

Wiceprezydent wyjaśnia

Szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów zapewnił, że interwencja w stołecznym ratuszu ma na celu pomoc stołecznym przedsiębiorcom, którzy oczekują na pomoc w postaci mikropożyczek. "Prosimy żeby naszej interwencji nie odbierać jako akcji politycznej" - zaapelował.

Zapewnił, że strona rządząca docenia niezależnie od przynależności partyjnej wszystkich, którzy dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków. Jako przykład wskazał prezydent Łodzi Hannę Zdanowską z PO, która - jak ocenił - bardzo dobrze sobie radzi z rozpatrywaniem wniosków o mikropożyczki.

Zastępca prezydenta Warszawy Michał Olszewski wyjaśnił, że prezydent Rafał Trzaskowski nie przyjął szefa kancelarii premiera i dwóch pozostałych ministrów, gdyż "pełni swoje obowiązki". Zapewnił, że w czwartek nie przebywa on na urlopie. Olszewski wytłumaczył, że do jego kompetencji należą sprawy urzędów pracy i dlatego to on spotkał się z posłami.

Odnosząc się do informacji przedstawicieli rządu, jakoby do środy zostało rozpatrzonych nieco ponad 16 tys. wniosków oznajmił, że według danych ratusza jest to 21,5 tys. wniosków na łączną kwotę prawie 100 mln zł. Poinformował, że Warszawa dostała "kolejną transze środków", które pozwalają realizować kolejne wypłaty mikropożyczek.