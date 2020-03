Nie ma co ściemniać, że karetek i ratowników wystarczy, jeśli liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce wyniesie 8 tysięcy - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" dyspozytorka pogotowia ratunkowego.

Zdjęcie Na zdjęciu: Ćwiczenia służb. Rozstawienie szpitala polowego przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym /Magdalena Pasiewicz /East News

O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem Ministerstwo Zdrowia poinformowało 4 marca. W niedzielę wieczorem potwierdzonych testami przypadków było 634. Siedem z zakażonych osób zmarło.



Reklama

Dyspozytorka pogotowia ratunkowego w rozmowie z "DGP" zauważa, że jeśli liczba zarażonych sięgnie 8 tysięcy, zabraknie zespołów ratowników, którzy mogliby im pomóc. "Nie chodzi nawet o same karetki i sprzęt ochronny. To by się nawet znalazło. Ale o ludzi. To muszą być przeszkolone osoby. Takie, które pomogą komuś, kto się dusi. A ratowników ni stąd, ni zowąd nie będzie więcej. Jest ich mało. Z tym samym problemem borykają się szpitale" - mówi.



Jak zauważa, każdy wyjazd do osoby z podejrzeniem koronawirusa "wstrzymuje" pracę pogotowia. Zespół trzeba przygotować - załoga musi założyć, a potem zdjąć odpowiednią odzież ochronną. Później karetkę trzeba zdezynfekować.



"Różnica między takim wyjazdem a 'normalnym' to około godziny. System może się zakorkować" - mówi rozmówczyni "DGP".



Jak przyznaje, boi się, że pracownicy pogotowia ratunkowego w Polsce staną przed wyborem jak Włosi i będą musieli decydować, czy jechać do kogoś z zawałem serca czy do osoby z podejrzeniem koronawirusa.



Jak wynika z relacji pracującego w północnych Włoszech lekarza , z powodu ograniczonej ilości sprzętu nie zezwala się tam na podłączanie do respiratorów zakażonych koronawirusem osób powyżej 60. roku życia.



Dyspozytorka przyznaje też, że zespoły nie jeżdżą w kombinezonach do każdego wezwania związanego z podejrzeniem koronawirusa, bo inaczej stroje ochronne szybko by się skończyły. "Staramy się sprawdzić w wywiadzie, czy pacjent może być zakażony, czy nie, ale nie zawsze się to udaje. Ludzie zatajają to specjalnie albo po prostu 'wypada im z głowy'" - mówi. Przez to zdarza się, że zespół jest uziemiony przez kilkanaście godzin w karetce, bo czeka na wyniki testu pacjenta.



Wideo Fałszywe leki na koronawirusa