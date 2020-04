"Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa stworzenie elektronicznej wersji świadectwa ukończenia szkoły, która byłaby równorzędna ze świadectwem papierowym" - poinformował szef resortu Dariusz Piontkowski. Jak powiedział, być może takie rozwiązanie uda się wprowadzić w tegorocznej rekrutacji do szkół średnich.

Zdjęcie Dariusz Piontkowski /Rafał Oleksiewicz /Reporter

Szef MEN, odpowiadając na pytania dziennikarzy o sposób przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli i szkół w dobie koronawirusa, wyjaśnił, że zgodnie z prawem oświatowym rekrutacja do szkół może być przeprowadzana w wersji elektronicznej i że w przypadku przedszkoli nabór już się praktycznie odbył.

Reklama

"Jeśli chodzi o rekrutację do szkół średnich, to przynajmniej ten wstępny etap, kiedy się składa wnioski do szkół, też może być przeprowadzony w formie elektronicznej. Ponieważ dziś wiemy, że egzaminy odbędą się najwcześniej w czerwcu, w związku z tym konieczność dostarczenia oryginałów świadectw i zaświadczeń o zdanym egzaminie byłaby dopiero na przełomie lipca i sierpnia, więc spokojnie można tak ten harmonogram przekazywania dokumentów oryginalnych do szkół zorganizować, aby większe grupy rodziców i uczniów się ze sobą nie stykały" - przekazał Piontkowski.

"Zastanawiamy się nad tym, czy będzie możliwe stworzenie elektronicznej wersji świadectwa, opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym dyrektora szkoły, która mogłaby być ewentualnie wydawana na życzenie rodzica. Wówczas, byłaby takim zaświadczeniem elektronicznym, który byłby równorzędny ze świadectwem czy zaświadczeniem papierowym. Jesteśmy w trakcie przygotowań do stworzenia takiej wersji świadectwa" - zapowiedział.

Dodał, że być może uda się wprowadzić to rozwiązanie jako dodatkową możliwość w tegorocznej rekrutacji do szkół średnich.